Marca Dacia, care a crescut mizând pe alimentarea ieftină, trage ștecherul celui mai mare succes al său, Bigster.

Bigster depășește pragul de 100.000 de exemplare

Veste bună este că Dacia Bigster se vinde extrem de bine. Fratele mai mare al lui Duster abia a ajuns pe piață și deja au fost produse 100.000 de exemplare. Potrivit publicației franceze Auto Plus, modelul are un succes răsunător în Europa.

Rețeta este simplă: primești un SUV de 4,57 metri (dimensiuni comparabile cu Volkswagen Tiguan) la preț de Polo (de la aproximativ 25.000 de euro), iar șoferii sunt foarte mulțumiți.

În Franța, Dacia Bigster se vinde mai bine decât Renault Austral și VW Tiguan. Dacia demonstrează încă o dată că strategia „no-nonsense”, fără complicații inutile, este cea mai bună formă de marketing.

Sfârșitul etapei GPL pentru Dacia

Dar urmează partea mai puțin bună. Dacia este, fără rival, regele GPL-ului în Europa. Împreună cu compania-mamă Renault, deține 89% din întreaga piață de GPL.

Anual, sunt vândute peste 300.000 de mașini pe gaz. Este motivul principal pentru care mulți clienți aleg Dacia: mașină ieftină, combustibil ieftin.

Cu toate acestea, sfârșitul se apropie. Directorul de producție Frank Marotte a confirmat pentru Automotive News că după 2030 se va pune punct.

„Este o ofertă care nu poate continua dincolo de 2030”, a spus el. Motivul? Reglementările stricte ale UE privind emisiile de CO₂. Deși GPL-ul este mai curat decât benzina, nu este suficient de „curat” pentru planurile de viitor ale Bruxelles-ului.

În felul acesta, Dacia renunță la ceva asupra căruia avea aproape un monopol și pe care clienții îl iubesc. În țări precum Italia, Polonia sau Franța, GPL-ul este greu de imaginat ca dispărând.

Dar Dacia trebuie să țină pasul cu procesul de electrificare. Bigster există deja în versiune hibridă, iar alte modele electrice sunt în pregătire.