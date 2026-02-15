Transformarea modelului Bigster într-o autorulotă

Cu un buget total de 33.000-35.000 de euro, acest SUV, echipat cu un sistem ARB-Drawer, o bucătărie retractabilă și un cort pe acoperiș, promite o experiență completă de camping, potrivit publicației Focus. Modelul Dacia Bigster este cunoscut pentru spațiul său generos și structura robustă, fără artificii inutile.

Cu o lungime de 4,60 metri, un volum de încărcare de până la 1.800 de litri și o capacitate de încărcare dinamică a acoperișului de 80 de kilograme, acest SUV oferă o bază solidă pentru o autorulotă (camper).

Transformarea Daciei Bigster într-un concept pentru camping și off-road implică instalarea unui sistem ARB-Drawer RD1045, care include două sertare cu rulmenți, fiecare cu o capacitate de 150 kg. Acest sistem cântărește 85 kg și este fixat ferm de podeaua vehiculului. Deasupra sistemului poate fi montată bucătăria retractabilă „ARB Wagon Slide Kitchen”, un modul de 45 kg care include un aragaz cu trei ochiuri, o chiuvetă din oțel inoxidabil și spații de depozitare compacte.

Pentru un spațiu de dormit, se poate adăuga cortul de acoperiș ARB Esperance 2, care cântărește 57 kg. Acesta oferă o suprafață de dormit de 2.000 x 1.400 mm, fiind echipat cu saltea, iluminare LED și prize USB. Tot acest echipament adaugă aproximativ 187 kg la greutatea vehiculului.

Capacitate de încărcare și costuri

Cu o greutate proprie de 1.500 kg și o masă totală admisă de 2.300 kg, Bigster oferă o capacitate de încărcare de aproximativ 750 kg. Astfel, chiar și cu un echipaj format din doi adulți și un copil, plus echipamentele necesare pentru camping, rămâne o rezervă de greutate confortabilă.

Cu un cost adițional de 6.400-7.000 de euro pentru echipamentele necesare și un preț de bază al mașinii de 26.000 de euro, Dacia Bigster se poziționează ca una dintre cele mai accesibile opțiuni din segmentul modelelor off-road.

Modelul poate fi o alternativă a unui Volkswagen California second-hand.