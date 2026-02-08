Șapte ani pe drumurile Europei

Născut în România și crescut în Spania de la vârsta de 8 ani, Alex a reușit să își construiască o nouă direcție profesională după șapte ani petrecuți ca șofer de camion.

În toată această perioadă, românul a traversat Europa, avându-l alături pe Dante, câinele său, care i-a fost companion în numeroasele călătorii. „Multe ore, multă muncă”, spune el, dar și un efort care i-a adus stabilitate financiară. „Am reușit să-mi cumpăr o casă” și să „economisesc suficient, aproximativ 60.000 de euro, pentru a-mi deschide propria firmă”.

Experiența lui Alex a devenit cunoscută după ce a fost prezentată într-unul dintre videoclipurile publicate de tiktokerul Reto Hispano, un camionagiu originar din România, care are peste 200.000 de urmăritori.

De la camion la propria dubă

Fostul camionagiu a renunțat la volanul mastodontului pentru cel al propriei dube, cu ajutorul căreia gestionează acum o afacere de curățare a autoturismelor la domiciliu.

Alex spune că experiența acumulată anterior a fost esențială: „De camionagiu se muncește foarte mult, dar fără camion nu aș fi putut să-mi cumpăr o casă și să economisesc pentru afacerea mea”.

Potrivit huffingtonpost.es, întregul proiect este realizat într-o manieră artizanală, inclusiv promovarea în online. Publicitatea se bazează „pe toți urmăritorii pe care i-am strâns în anii în care am lucrat pe camion”. „Oamenii din comentarii spun că serviciul meu este foarte ieftin și fac asta ca să mă fac cunoscu”, explică Alex, precizând însă că „deocamdată sunt prețuri mai reduse, dar voi mai voi crește puțin tarifele”.

Alex a investit în afacere 25.000 de euro

Pentru a porni afacerea de curățare auto la domiciliu, Alex a investit aproximativ 25.000 de euro, sumă care a acoperit costurile cu duba, asigurările și alte cheltuieli inițiale. „Doare, mi se pare enorm, dar aveam banii economisiți”, spune el.

În anii în care a lucrat ca șofer de camion, a reușit să pună deoparte între 50.000 și 60.000 de euro, „după avansul pentru apartament, cu ipotecă, cu tot”.

Sfat pentru tinerii antreprenori

Pentru cei care vor să pornească pe drumul antreprenoriatului, Alex recomandă prudență și calcule realiste. „Să își calculeze bine cheltuielile de început, pentru că, la fel ca mine, pot ieși pe pierdere în prima lună. Dacă pornești cu banii la limită, te stresezi, o duci greu și ajungi să renunți”, avertizează românul.

„Știu că sună urât, dar nu există nimic mai rău decât un prost motivat, pentru că da, trebuie să fii motivat, dar trebuie să fii și deștept”, a concluzionat Alex, cu încredere în viitorul proiectului său.

La sfârșitul anului, trecut, Mihai, un șofer de camion român, mărturisea, într-o filmare postată pe rețelele de socializare, că, după ani de drumuri și parcări, s-a săturat și că vrea să-și schimbe meseria.

3.000 de euro pentru cei care vor să devină camionagii în Spania

Anul trecut, Guvernul spaniol a anunțat un sprijin financiar de până la 3.000 de euro pentru cei care și-au dorit să devină șoferi profesioniști de camioane și autobuze, bani ce puteau acoperi costurile cursurilor de pregătire, taxele de examen și cheltuielile pentru evaluarea psihotehnică necesară obținerii permisului.

Ajutorul a vizat în principal obținerea permiselor C și D, necesare pentru a conduce legal camioane și autobuze, profesii pentru care Spania are nevoie de aproximativ 30.000 de șoferi de camioane și 4.700 de șoferi de autobuz. Termenul-limită pentru depunerea cererilor a fost de 12 ianuarie 2026, beneficiarii având la dispoziție un an pentru a obține permisele de conducere.

Recent, o măsură similară a fost luată și în Italia, care a decis să le ofere tinerilor bani ca să obțină permisul de conducere. Printr-un program dedicat, finanțat anul acesta cu 4,7 milioane de euro, guvernul italian oferă până la 2.500 de euro pentru obținerea permisului de șofer profesionist.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE