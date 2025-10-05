Cum îți dai seama dacă un cont de pe rețelele sociale e fake sau nu

Conturile false sunt folosite în mediul online pentru diverse scopuri, printre care se numără înșelătoria sau frauda, spionajul sau activitatea cunoscută în rândul tinerilor drept „stalking”, dar și trolling sau chiar denigrarea altor persoane.

O serie de factori precum intervalul de timp în care postează, tipurile postărilor sau poate chiar și lipsa postărilor de pe o pagină sunt doar câțiva dintre factorii despre care se spune adesea că pot indica dacă un profil e real sau nu. Pe lângă acestea mai sunt fotografiile care pot fi furate de pe diferite pagini sau chiar descărcate de pe site-uri de specialitate.

Mai sunt și câteva trucuri pe care le putem pune în aplicare ca să ne dăm seama dacă o pagină din online este reală sau fake, iar internauții au la dispoziție inclusiv platforme care pot analiza profilul respectiv și pot da un verdict cu privire la contul respectiv.

Recomandările de inteligența artificială ca să vezi dacă un cont de pe rețelele sociale e fake

Am vrut să aflăm ce părere are inteligența artificială așa că am întrebat Perplexity și Chatgpt ce recomandă și cum am putea vedea dacă un cont de pe rețelele sociale este real sau fake. Mai departă, iată o listă cu recomandările lor:

Numele de utilizator și fotografia de profil:

Conturile false au adesea nume de utilizator aleatorii, fără sens, sau care nu se potrivesc cu numele afișat. Spre exemplu, nume precum „Ana234_xx” sau „John_bestlife12345”.

Fotografiile de profil pot fi lipsă, generice, furate sau chiar conține imagini nepotrivite; o căutare inversă a imaginii poate ajuta.

Informațiile din profil:

Profiluri incomplete ori cu informații vagi, contradictorii sau inexistente pot fi false.

Conturile reale au biografii coerente și detaliate.

Activitatea și conținutul postărilor:

Conturile reale postează conținut variat și au o activitate constantă.

Conturile false postează adesea conținut copiat, repetitiv sau inexistent și pot avea greșeli gramaticale sau ortografice.

Sau toate sunt făcute într-o singură zi.

Numărul de urmăritori sau prieteni:

Un raport disproporționat, cu mulți urmăriți și puțini urmăritori, sau urmărirea exclusivă a altor conturi suspecte indică un cont fals.

Conturile false pot avea urmăritori falși sau roboți.

Interacțiuni și mesaje:

Conturile reale răspund la comentarii și mesaje într-un mod natural.

Conturile false pot trimite mesaje directe cu linkuri suspicioase pentru phishing sau escrocherii.

Conținut promoțional suspect:

Ofertele suspect de bune sau cadourile gratuite pot ascunde înșelătorii.

Căutări externe și utilizarea aplicațiilor care ar putea identifica profilurile false:

Verifică numele sau poza pe Google și alte rețele sociale pentru a confirma autenticitatea.

Ce sunt conturile false de pe rețelele sociale

Conturile fake de pe rețelele sociale sunt profiluri create cu informații false sau incomplete, având scopul de a induce în eroare alți utilizatori. Ele pot fi gestionate de persoane reale care își ascund identitatea sau de programe automate (boți) care interacționează după algoritmi pe platforme precum Facebook, Instagram, TikTok sau LinkedIn.

Aceste conturi pot avea diverse scopuri, cum ar fi manipulare, înșelătorie, fraudă, spionaj, trolling sau denigrarea unei persoane, dar și dezinformarea și transmiterea de informații false într-un mod rapid. Spre exemplu, la alegerile prezidențiale din România, din acest an, o nouă campanie de dezinformare în mediul online a apărut chiar în ziua votului, iar scopul ei a fost să îi țină pe oameni în casă pentru a nu merge la urne.

În România, crearea unui cont fals pe rețelele sociale, folosind numele și informațiile reale ale altei persoane fără acordul acesteia, poate fi considerată infracțiune de fals informatic, conform articolului 325 din Codul penal. Aceasta infracțiune se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani.

Pentru a atrage răspunderea penală, este necesar ca persoana care creează contul fals să urmărească un scop specific, precum inducerea în eroare, hărțuirea, comiterea unei fraude, șantaj sau alte consecințe juridice. Simplă creare a unui cont fals fără un scop anume nu atrage neapărat urmări penale, dar o astfel de acțiune este foarte rar izolată de alte fapte ilegale.

De asemenea, deschiderea și utilizarea unui cont pe numele altei persoane fără permisiune poate duce și la alte acuzații, precum violarea vieții private, șantaj sau defăimare.

