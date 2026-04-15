„Am avut parte de toate, am avut parte şi de Macron…”, se plânge cântăreaţa care a făcut piesa celebră, contactată de BFM, obişnuită deja cu astfel de situaţii. „Refuz ca melodia mea să fie folosită fără acordul meu, cu atât mai puţin de către politicieni”, adaugă ea.

Ambasada Iranului în Africa de Sud a distribuit pe contul de X un videoclip editat și care-l prezintă pe Donald Trump interpretând melodia.

În videoclipul acestei postări, se aud versurile „Nu vă voi lăsa niciodată baltă/ strâmtoarea Ormuz trebuie închisă”, cântă un Donald Trump cu o coafură din anii 1980 şi o jachetă multicoloră. Refrenul „Voyage Voyage” este înlocuit cu „Blockade blockade”.

Deşi este imposibil de ştiut cum au aflat iranienii de această melodie, este puţin probabil ca aceştia să fi plătit drepturi de autor. Postarea a strâns aproape 9 milioane de vizualizări în două zile.

And todays popular music: “blockade” by Trump. pic.twitter.com/7EYQ1nSTm7 — Iran Embassy SA (@IraninSA) April 13, 2026

Piesa a cunoscut un succes imens în Franţa, unde s-au vândut 500.000 de exemplare, dar şi în mai multe ţări din Europa, precum Germania (250.000 de exemplare), Austria, Norvegia şi Spania (100.000 de exemplare). A făcut obiectul a nenumărate cover-uri, chiar recent de către Barbara Pravi sau Jérémy Frérot.

În februarie 2025, un videoclip parodic cu imagini generate de AI cu Emmanuel Macron avea ca fundal sonor piesa lui Desireless. Deşi preşedintele a declarat că acest lucru l-a „făcut mai degrabă să râdă”, cântăreaţa nu a găsit deloc amuzant.

Interpretată în 1986 de Claudie Fritsch-Mentrop, mai cunoscută sub numele de Desireless, piesa „Voyage Voyage” a fost scrisă de textierul Jean-Michel Rivat şi compusă de acesta împreună cu Dominique Dubois. Melodia era destinată iniţial lui Michel Delpech. Piesa a apărut pe primul album al lui Desireless, lansat în 1989, intitulat „François”.

Războiul pe care îl duc Statele Unite şi Israelul împotriva Iranului este însoţit de o propagandă intensă pe reţelele sociale de ambele părţi, susţinută de o mulţime de imagini generate de inteligenţa artificială.

