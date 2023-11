Seismul a avut loc în largul provinciei Sarangani, situată pe Insula Mindanao, la o adâncime de 78 de kilometri, la ora 8.14 GMT (10.14, ora României), potrivit USGS.

Nu au fost raportate victime după cutremur, însă acesta a fost resimţit într-o mare parte a insulei muntoase.

Pe rețelele de socializare au apărut videoclipuri din timpul cutremurului care arată pagube materiale provocate de acesta.

