Cutremur 4 martie 2026, în Vrancea

Potrivit INFP, cutremurul produs miercuri, la ora 02:09, în zona seismică Vrancea, a avut magnitudinea 3,1.

Seismul s-a produs la adâncimea de 136 kilometri, în apropierea oraşelor Focșani (43 km), Buzău (57 km), Sfântu Gheorghe (69 km), Brașov (79 km), Ploiești (91 km).

Un cutremur cu magnitudinea de 4,5 a avut loc pe 26 februarie, la ora 19:21, tot în zona seismică Vrancea. S-a produs la 107.9 de kilometri adâncime, în apropierea următoarelor orașe: 35 km V de Focșani, 70 km N de Buzău, 74 km E de Sfântu-Gheorghe, 88 km SV de Bârlad, 88 km S de Bacău, 89 km E de Brașov.

De la începutul anului, în România s-au produs 40 de cutremure.

49 de ani de la cutremurul din 4 martie 1977

Azi, 4 martie, se împlinesc 49 de ani de la cutremurul din 1977, în care au murit peste 1.500 de oameni, dintre care peste 1.400 numai în Bucureşti, iar alţi aproximativ 11.300 au fost răniţi.

Cutremurul din 4 martie 1977 a avut loc în Vrancea, la o adâncime de 100 de kilometri, dar unda de șoc s-a simțit în toată Europa de Sud-Est și a ajuns până în Rusia, la Moscova și Sankt Petersburg. Seismul s-a produs la ora 21:21, într-o zi de vineri, și a avut durata de 56 de secunde.

România are, începând din 28 ianuarie 2025, prima hartă cu localitățile vizate de risc seismic.

