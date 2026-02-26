Seismul s-a produs la 39 km V de Focşani, 72 km E de Sfântu-Gheorghe, 76 km N de Buzău, 83 km S de Bacău, 86 km SV de Bârlad şi 88 km E de Braşov.

La ora 20.52:46, un al doilea cutremur, cu magnitudinea de 3,3, a fost înregistrat în Dobrogea, judeţul Tulcea, la o adâncime de 3 km. INFP a precizat că intensitatea acestui seism a fost de gradul II. Seismul din Tulcea s-a produs la 48 km S de Tulcea, 62 km N de Constanţa, 69 km S de Izmail, 80 km SE de Brăila şi 93 km SE de Galaţi.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE