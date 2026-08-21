Cutremurul a fost resimțit în mai multe regiuni din Peru

Seismul sa produs la ora 13.00, ora locală (ora 21.00 în România), în regiunea Ayacucho, din Peru, la aproximativ 800 de kilometri sud de Lima. Potrivit IGP, epicentrul a fost localizat la aproximativ 35 de kilometri nord de Coracora, în provincia Parinacochas, la o adâncime de 108 kilometri.

USGS a estimat magnitudinea la 6,7 și adâncimea la aproximativ 66-67 de kilometri.

Peru este situat într-o zonă cunoscută sub numele de Cercul de Foc al Pacificului, Sursa foto: Profimedia

Seismul a fost resimțit în mai multe zone din sudul și centrul țării, inclusiv în Cusco, Arequipa, Ica și Apurimac. Mișcarea seismică a fost percepută și în Lima, unde oamenii au simțit cutremurul mai ușor.

„A fost resimțit cu intensitate moderată spre puternică în mai multe departamente”, a relatat Institutul Național de Apărare Civilă pe X.

🔴🔴REPORTES | Así fue captado el potente terremoto que sacudió hoy a Perú, sin dejar víctimas hasta el momento: el primer reporte indicaba una magnitud 7.2, aunque más tarde fue rebajado a 6.7.



⚠️El sismo sacudió la zona sur andina peruana, localizándose a 35 kilómetros al… pic.twitter.com/hNHw0EDWrr — Jean Suriel (@JeanSuriel) August 20, 2026

În apropierea epicentrului, în zona Coracora, localnicii au ieșit din locuințe.

„Populația a reacționat, a ieșit și s-a adăpostit. Sperăm că nu vor exista pagube care să afecteze populația”, a spus primarul Yony Odon, intervievat de TV Peru.

În zonă au fost observate și căderi de roci de pe versanți, iar autoritățile au continuat verificările pentru a stabili amploarea eventualelor pagube.

Rapoarte ulterioare au indicat că au existat și pagube la unele locuințe și clădiri, astfel că bilanțul inițial privind lipsa pagubelor trebuie tratat ca unul preliminar.

Um terremoto de magnitude 7,2 foi registrado na tarde desta quinta-feira, a 35 quilômetros ao norte do distrito de Coracora, no sul do Peru, informou o Instituto Geofísico do Peru.



Segundo o relatório, o terremoto ocorreu a uma profundidade de 108 quilômetros. pic.twitter.com/gIdlVOl0nc — Julio Schneider 🇧🇷🇺🇸 (@juliovschneider) August 21, 2026

Peru se află în regiunea cunoscută drept Cercul de Foc al Pacificului, unde se produce 80% din activitatea seismică a lumii.

Câte cutremure puternice au avut loc în Cercul de Foc al Pacificului în ultimele două luni

Cutremurele înregistrate de Serviciului de Studii Geologice al Statelor Unite (USGS) între 21 iunie și 21 august 2026, cu magnitudine mai mare de 6 grade, din zona Cercului de Foc de-a lungul marginilor Pacificului, a fost cel puțin 14 cutremure puternice.

Printre acestea se numără:

Printre cele mai importante evenimente din ultimele două luni se află cutremurul de 7,7 din Indonezia, cel de 7,4 din Columbia și cel de 7,3 din Mexic.

USGS a înregistrat cutremurul din Columbia la 7,4, pe 10 august, iar seismul din Indonezia, produs pe 14 august, a avut magnitudinea 7,7. Bilanțul cutremurului din Indonezia, cu magnitudinea 7,7 a ajuns la 53 de morți.

În Columbia, au murit 111 persoane în urma cutremurului de pe 10 august.

Infografic cutremure mai mari de 7 pe scara Richter în Cercul de Foc al Pacificului, până pe 11 august 2026 Sursa foto: Getty Images

În cazul Mexicului, pe 17 iulie au fost înregistrate două seisme importante în aceeași zonă: unul de 7,3 și unul de 6,4.

Peru, Columbia, Mexic, Japonia, Filipine, Indonezia, Papua Noua Guinee și arcul Kermadec se află în zone asociate cu marginile tectonice active ale Pacificului.

Cercul de Foc al Pacificului este una dintre cele mai active regiuni seismice și vulcanice ale planetei. În această zonă, interacțiunea dintre plăcile tectonice produce frecvent cutremure, inclusiv unele cu magnitudini foarte mari.

În Peru, autoritățile continuă evaluarea situației după seismul din 20 august, în timp ce experții au atras atenția că adâncimea mare a cutremurului a redus efectele la suprafață.

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