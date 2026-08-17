Bilanțul cutremurului din Indonezia a ajuns la 53 de morți

Salvatorii au recuperat duminică alte șase cadavre, la o zi după cutremurul cu magnitudinea 7,7 produs în estul Indoneziei. Bilanțul a ajuns astfel la 53 de persoane decedate, în timp ce echipele de intervenție continuă să caute supraviețuitori și victime sub dărâmături și în zonele afectate de alunecările de teren provocate de seism. Operațiunile se desfășoară în șase regiuni administrative de pe insula Flores, o insulă predominant catolică într-o țară cu populație majoritar musulmană.

Căutările s-au concentrat asupra a trei regiuni care au rămas greu accesibile: Manggarai, cea mai grav afectată, East Manggarai și Nagekeo. „Am îndepărtat cea mai mare parte a alunecărilor de teren și am redeschis drumurile către satele care fuseseră izolate, deși problemele de comunicații și penele de curent continuă să îngreuneze operațiunile de căutare”, a declarat Fathur Rahman, șeful serviciului de căutare și salvare din Maumere, capitala regiunii Sikka.

Peste 900 de case au fost distruse

Potrivit autorităților, peste 900 de locuințe au fost distruse, iar alte 450 au fost avariate în provincia East Nusa Tenggara. Aproximativ 5.000 de persoane au fost nevoite să se refugieze în adăposturi temporare. Numai în regiunea Flores au fost avariate cel puțin 241 de locuințe, potrivit lui Abdul Muhari, șeful departamentului pentru prevenirea dezastrelor din cadrul Agenției Naționale pentru Managementul Dezastrelor.

Cutremurul s-a produs sâmbătă, cu puțin înainte de ora 06:00, la o adâncime de 10 kilometri, potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite. Locuitorii au fugit panicați din case după ce au fost emise avertizări de tsunami. Acestea au fost ridicate ulterior.

Flores Indonesia Mw7.7 Earthquake right now. pic.twitter.com/TpoOnAclmh — Daryono Perwira Sakti (@daryono_eq_talk) August 14, 2026

Autoritățile au înregistrat până acum cel puțin 995 de replici, însă doar 46 dintre acestea au fost resimțite de populație, a declarat Abdul Muhari. În urma cutremurului, 135 de persoane au fost rănite.

Mii de oameni au dormit afară de teama replicilor

În Labuan Bajo, principala poartă de acces către Parcul Național Komodo, una dintre cele mai cunoscute destinații turistice din Indonezia, numeroși locuitori și-au petrecut noaptea în afara locuințelor, de teamă că replicile ar putea provoca noi pagube.

„Zguduitura a fost înspăimântătoare, atât de puternică încât casa mea aproape s-a prăbușit”, a povestit Anastasia Imad, o fermieră care se afla într-un cort verde improvizat, lângă locuința sa avariată.

⚠️ UPDATE: Indonesia Flores M7.7 earthquake death toll has risen to 51.



At least 36 people are seriously injured, and 5,000 have been evacuated as 340+ aftershocks and landslides block key rescue routes.



Gempa - Flores - NTT - Manggarai - Sikka - Ngada - Sismo - Terremoto pic.twitter.com/AlU8wK4K2x — GeoTechWar (@geotechwar) August 16, 2026

„Ne-am temut că replicile o vor face să se prăbușească peste noi în timp ce dormeam”, a adăugat femeia.

Alunecările de teren au blocat drumurile

Alunecările de teren au blocat mai multe porțiuni ale Trans-Flores Highway, un drum lung de aproximativ 700 de kilometri care leagă comunitățile de pe insula muntoasă.

Între timp, echipele de intervenție au distribuit orez, alimente gata preparate, apă potabilă, pături și medicamente. Au fost amenajate și adăposturi de urgență pentru persoanele care au fost nevoite să-și părăsească locuințele. Autoritățile au precizat că restabilirea alimentării cu energie electrică și a comunicațiilor, precum și transportarea ajutoarelor către satele izolate de alunecările de teren, reprezintă unele dintre cele mai mari provocări ale operațiunilor.

Indonezia, una dintre cele mai expuse țări la cutremure

Indonezia este un arhipelag format din peste 17.000 de insule și este afectată frecvent de cutremure și erupții vulcanice. Țara se află pe „Cercul de Foc” al Pacificului, o zonă în formă de potcoavă caracterizată prin numeroase falii seismice și vulcani.

Insula Flores a mai fost lovită de unele dintre cele mai mortale dezastre din istoria Indoneziei.

În 1992, un cutremur puternic urmat de un tsunami a ucis aproximativ 2.500 de oameni pe insulă. În 2018, un cutremur cu magnitudinea 7,5 a provocat un tsunami pe insula Sulawesi, în urma căruia au murit peste 4.400 de persoane. Cel mai devastator eveniment recent din regiune a avut loc în 2004. Atunci, un cutremur teribil cu magnitudinea 9,1 produs în largul insulei Sumatra a generat un tsunami care a ucis aproximativ 230.000 de persoane în 12 țări.

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