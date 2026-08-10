Bilanțul tragic al cutremurului din Columbia a ajuns la 111 morți și sute de răniți, potrivit InfoBae. Cele mai multe victime au fost înregistrate în urma prăbușirii clădirilor din localitățile Pereira, Manizales, Chocó și Valle del Cauca. Cifrele sunt în continuă creștere pe măsură ce echipele de salvare caută sub dărâmături.

Guvernul din Columbia a decretat stare de dezastru național în urma cutremurului cu magnitudinea de 7,4. Seismul care a zguduit Columbia luni, 10 august, cu epicentrul în San José del Palmar, în Chocó, a fost cel mai puternic înregistrat în țară în ultimul deceniu.

Powerful 7.4-magnitude earthquake struck Manizales, Colombia 🇨🇴 (10.08.2026) pic.twitter.com/zoWkaaWDGG — Disaster News (@Top_Disaster) August 10, 2026

Abelardo de la Espriella, președintele Columbiei, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că numărul victimelor se ridica la 111, pe lângă miile de locuințe distruse de forța cutremurului.

Declararea stării de dezastru național înseamnă că Guvernul va putea accesa mai rapid fonduri și mecanisme speciale de ajutor pentru a veni în sprijinul populației afectate și pentru a reconstrui zonele afectate. Această măsură urmărește să asigure asistența prioritară a victimelor și restabilirea serviciilor de bază în regiunile afectate de cutremur. Rapoartele preliminare indică faptul că Chocó este unul dintre departamentele cu cele mai mari pagube.

Potrivit Serviciului Geologic Columbian, evenimentul de luni a avut o adâncime de 96 de kilometri și o durată de aproximativ un minut. A fost resimțit în orașe mari din Columbia, situate în regiunile centrală și sud-vestică ale țării, precum Cali, Medellín, Bogotá, Ibagué, Armenia, Pereira și Manizales, precum și în Venezuela, Ecuador și Panama.

TEXTUL INIȚIAL

Cutremurul cu magnitudinea de 7,4 a avut epicentrul în departamentul Chocó, în nord-vestul țării, la o adâncime de 96 de kilometri. Conform rapoartelor inițiale, cutremurul a durat mai mult de un minut și a provocat pagube importante în mai multe regiuni. De asemenea, cel puțin 20 de persoane au murit în urma prăbușirii unor clădiri în orașele Manizales și Pereira, precizează publicația columbiană InfoBae.

Abelardo de la Espriella, președintele Columbiei, a ordonat mobilizarea imediată a echipelor de intervenție și a ajutorului umanitar pentru departamentele Chocó și Valle del Cauca, precum și pentru Caldas și Risaralda, care au înregistrat cele mai grave pagube în urma cutremurului.

Mai multe clădiri au fost filmate în timp ce se dărâmau în urma seismului.

Și o catedrală a fost afectată în urma cutremurului. Mai multe imagini cu o catedrală din Quibdó, care a suferit o prăbușire parțială a unuia dintre turnurile sale, au devenit virale pe rețelele de socializare.