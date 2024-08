Ironia a făcut ca Magellan să nu știe la acea vreme că acesta este traversat și înconjurat de o arie vastă foarte activă din punct de vedere seismic și vulcanic. Este regiunea unde se produc cele mai multe cutremure și erupții vulcanice din lume, iar în cele ce urmează îți vom spune totul despre Cercul de foc al Pacificului.

Cercul de foc al Pacificului: ce este și unde se află

Cunoscut și sub denumirea de Inelul de foc al Pacificului sau Centura Circum-Pacific, Cercul de Foc al Pacificului este una dintre cele mai active regiuni geologice din lume. Geologul american Laurence K. Gould l-a denumit astfel, în anul 1964, pentru a descrie lanțul uriaș de vulcani și de zone seismice care înconjoară Oceanul Pacific.

Inelul de foc este renumit pentru frecvența ridicată a cutremurelor și pentru numărul mare de vulcani activi care există în interiorul său. Interesant este faptul că majoritatea vulcanilor din Inelul de Foc sunt sub apă, însă asta nu îi face mai puțin periculoși. Totodată, de-a lungul Cercului de foc au loc deplasări submarine care provoacă tsunami-uri, teribilele valuri oceanice devastatoare care invadează coastele pacifice.

Regiunea se întinde pe o lungime de peste 40.230 de kilometri și are o lățime de aproximativ 500 de kilometri. Aceasta începe de la vârful sud-vestic al Americii de Sud, traversează coasta de vest a Americii Centrale și de Nord, prin Marea Bering, continuă prin regiunea aleutiană a Alaskăi din SUA, apoi coboară de-a lungul coastei estice a Asiei, trecând prin Japonia, Filipine și Indonezia, și se închide în partea de nord-est a Australiei și în Noua Zeelandă, relatează National Geographic.

În afară de țările deja menționate, Cercul de Foc mai trece prin alte nouă țări, și anume Chile, Peru, Ecuador, Columbia, Mexic, Canada, Rusia, Taiwan și Papua Noua Guinee. Inelul de foc nu se limitează la Oceanul Pacific, ci include și activitatea vulcanică de-a lungul Mării Mediterane. Aici trebuie amintită erupția Muntelui Vezuviu din anul 79 d.Hr., în urma căreia au fost îngropate orașele istorice Pompei și Herculaneum.

De ce au loc cutremure și erupții vulcanice

Inelul de foc este locul unde se intersectează mai multe plăci tectonice, inclusiv cele eurasiatice, nord-americane, Juan de Fuca, Cocos, Caraibe, Nazca, Indian-Australiană, Nord-Americană și Filipine, precum și altele mai mici, care înconjoară marea placă a Pacificului. Din această cauză aici se produc cele mai violente și mai dramatice evenimente seismice de pe planetă.

Abundența vulcanilor și a cutremurelor de-a lungul Cercului de Foc al Pacificului este cauzată de gradul de mișcare a plăcilor tectonice din zonă, care alunecă constant, se ciocnesc sau se mișcă una deasupra celorlalte. De-a lungul celei mai mari părți a regiunii, plăcile se suprapun la limite convergente, care poartă numele de zone de subducție. Altfel spus, placa tectonică ce se află dedesubt este împinsă în jos (subductată) de placa de deasupra.

Procesul de subducție a dus la formarea unor arhipelaguri, precum Japonia, Insulele Aleutine din Alaska și Insulele Solomon. Pe măsură ce rocile sunt subductate, acestea se topesc și se transformă în magmă. Prezența magmei atât de aproape de suprafața Pământului dă naștere unor condiții propice pentru o activitate vulcanică intensă, mai precizează National Geographic.

O excepție semnificativă o reprezintă granița dintre plăcile Pacificului și Americii de Nord. Această porțiune a Inelului de Foc este o graniță de transformare, în care plăcile se deplasează lateral una pe lângă cealaltă. Acest tip de graniță generează un număr mare de cutremure deoarece tensiunea din scoarța terestră se acumulează și este eliberată.

În Cercul de foc există cel mai adânc șanț oceanic

Mișcarea plăcilor tectonice din interiorul Cercului de foc al Pacificului are ca rezultat formarea unor șanțuri oceanice adânci, erupții vulcanice și epicentre ale cutremurelor de-a lungul granițelor unde se întâlnesc plăcile, denumite linii de falie.

În această regiune există cel mai adânc astfel de șanț oceanic și, totodată, cel mai adânc punct de pe Terra. Cunoscut sub denumirea de Groapa Marianelor, acest loc este situat la est de Guam și are o adâncime de aproximativ 11.000 de metri. Șanțul oceanic s-a format atunci când o placă tectonică a fost împinsă sub alta, relatează site-ul How Stuff Works.

Cutremurele și vulcanii nu sunt interconectați

Inelul de Foc este, dacă vrei, o „colecție” de limite de plăci tectonice independente, care se întâmplă să existe în jurul aceluiași ocean. Prin urmare, atunci când dezastrele naturale se produc în părți opuse ale cercului, acestea nu au legătură între ele.

Spre exemplu, în timp ce o serie de cutremure au zguduit insula Kyushu din Japonia, în aprilie 2016, în aceeași lună, în Chile s-a produs un seism cu o magnitudine de 7,2 grade pe scara Richter. Oare au fost declanșate unul de celălalt? Greu de crezut… După cum a subliniat laboratorul de seismologie al Universității Berkley din California, epicentrele celor două cutremure se aflau la o distanță de aproape 16.100 de kilometri unul de celălalt.

Deși un seism puternic poate declanșa unele mai slabe în regiuni apropiate, distanța dintre Chile și Japonia este mult prea mare pentru ca cele două cutremure să aibă vreo legătură. S-a demonstrat științific că vulcanii erup independent unul de celălalt. Totodată, există o concepție greșită conform căreia activitatea vulcanică de-a lungul Cercului de Foc este cumva conectată, iar atunci când un vulcan erupe, va erupe și altul.

Deși acest lucru se poate întâmpla în mod cert, nu este din cauza vreunui sistem conectat sau altceva, ci pur și simplu este o simplă coincidență. Practic, putem spune că Inelul de Foc este un lanț întâmplător de linii tectonice extrem de volatile, se menționează pe site-ul TheFactSite.

Mare producător de energie geotermală

Energia solară și cea eoliană ocupă mai multe titluri, dar interiorul Pământului produce o altă sursă de energie regenerabilă. Prin exploatarea și valorificarea rezervelor naturale de apă caldă, inginerii pot produce energie electrică fără să emită gaze cu efect de seră.

Rezervele potențiale de energie geotermală sunt adesea situate în jurul zonelor de subducție, ceea ce face ca acestea să fie o opțiune atractivă pentru comunitățile din interiorul Cercului de foc. Statele Unite ale Americii, Indonezia, Japonia, Noua Zeelandă, Filipine și alte câteva țări au valorificat demult timp această resursă, explică experții de la How Stuff Works.

Cercul de Foc ar putea provoca apariția unui supercontinent

Pacificul este cel mai mare ocean din lume, însă nimeni nu poate să știe cât timp își va păstra acest titlu, nici chiar experții geologi. Datorită în mare parte tuturor zonelor de subducție de pe flancurile sale, Pacificul s-ar putea închide în următorii 250 de milioane de ani. De asemenea, pe măsură ce Asia, Australia și America vor converge, planeta Pământ s-ar putea trezi cu un nou supercontinent, potrivit Facts.uk.

Acesta nu va fi foarte diferit de uriașa masă de pământ Pangea, care a început să se destrame în urmă cu aproximativ 200 de milioane de ani. Însă, aceasta este doar o simplă ipoteză. Unii geologi consideră că Oceanul Atlantic și Oceanul Arctic au mai multe șanse să dispară decât Pacificul.

Cele mai mari tragedii produse în Cercul de foc

Așa cum aminteam, Inelul de foc este o regiune unde se află în jur de 75% dintre vulcanii lumii, undeva între 452 și 915 de vulcani – activi sau adormiți – care sunt responsabili pentru producerea a circa 90% dintre cutremurele de pământ la nivel global.

Activitatea tectonică de-a lungul Cercului de Foc a culminat cu cutremurul devastator produs în orașul Valdivia din Chile în anul 1960. Acesta este cel mai puternic seism produs de-a lungul istoriei, având o magnitudine de 9,5 din 10 pe scara Richter.

În ceea ce privește cea mai puternică erupție vulcanică din istorie, aceasta s-a produs în anul 1815, atunci când Muntele Tambora din Indonezia a eliminat un nor de cenușă care a acoperit aproape întreaga emisferă nordică și a împiedicat lumina soarelui să mai ajungă pe suprafața Pământului. Au murit atunci peste 90.000 de oameni.

De altfel, în această regiune au avut loc aproximativ 22 dintre cele 25 cele mai devastatoare erupții din ultimele câteva mii de ani. O altă tragedie s-a produs în 1883, atunci când a erupt vulcanul Krakatoa din Indonezia. Aceasta a avut o forță echivalentă cu 200 de megatone de TNT și a provocat valuri tsunami, care au ucis peste 36.000 de oameni, notează Geologyin.com.

Alte calamități naturale din istoria înregistrată a omenirii au fost valul tsunami din Oceanul Indian, din 2004, și cutremurul din San Francisco, din 1906. De asemenea, Inelul de foc este responsabil pentru una dintre cele mai mari zone de cutremure din SUA. Falia San Andreas din California este în mare parte rezultatul ciocnirii plăcilor tectonice din Inelul de Foc.

