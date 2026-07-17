O alertă de tsunami a fost declanșată după cutremurul cu magnitudinea 7,4, produs, la ora locală 8:48 (16:48 ora României), în apropierea orașului Puerto Madero din statul mexican Chiapas. Epicentrul cutremurului a fost înregistrat în largul Oceanului Pacific, la o adâncime de 15 kilometri.

🌎 #Internacionales Fuerte terremoto de magnitud 7.4 sacude la costa del Pacífico de México



Un terremoto de magnitud 7.4 se registró este viernes frente a la costa del estado de Chiapas, México, con epicentro ubicado aproximadamente 71 kilómetros al oeste-suroeste de Puerto… pic.twitter.com/bsfjjAJCYh — Observador News (@observador_news) July 17, 2026

Undele seismului s-au resimțit în statul vecin Oaxaca, precum și în alte două țări: Guatemala și El Salvador.

Terremoto provoca derrumbes en San Marcos pic.twitter.com/sZvjRF1JTD — Clima Guatemala (@ClimaenGuate) July 17, 2026

De altfel, Guatemala a fost afectată în același timp de două cutremure cu magnitudinea de 5, respectiv 5,6. Cel mai puternic dintre cele două cutremure, adică cel cu magnitudinea 5,6, s-a produs la ora locală 8:48 (16:48 ora României), cu epicentrul în departamentul Quetzaltenango (nord-vest). Primul cutremur, cu magnitudinea 5, a fost resțimțit la ora locală 7:00 și a avut epicentrul în largul Oceanului Pacific.

🇲🇽🇬🇹🇸🇻 Un terremoto de magnitud 7,4 ha sacudido este viernes el sur de México, con epicentro frente a la costa de Chiapas, cerca de la frontera con Guatemala. El seísmo, de poca profundidad (10 km), se sintió con fuerza en Guatemala y El Salvador, donde fueron activados los… pic.twitter.com/dfOHzTd1vg — Alternativo Digital (@AlternativoDig) July 17, 2026

Mulți locuitori din capitala Ciudad de Guatemala au evacuați, printre aceștia numărându-se și președintele Bernardo Averalo de Leon și echipa sa din Palatul Prezidențial. Pe lângă Palatul Prezidențial, diverse companii private și instituții publice, printre care și Congresul Republicii, și-au evacuat personalul ca măsură de precauție.

Autoritățile mexicane și cele din Guatemala nu au raportat imediat victime sau pagube materiale.

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