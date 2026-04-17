Noul model este dezvoltat în paralel cu Renault Twingo, iar legăturile strânse dintre cele două modele sunt evidente. La fel ca „fratele” său cu design retro, modelul Dacia are un montant C înclinat (stâlpul din spate al caroseriei), o linie a acoperișului curbată și geamuri spate rotunjite, precum și suprafețe similare în jurul arcadelor roților.

Noua Dacia electrică, făcută în 16 luni

Totuși, se observă și diferențe semnificative: se renunță la designul frontal cu faruri rotunjite caracteristic Twingo, în favoarea unui panou subțire, negru lucios, similar celui de pe Dacia Spring. În partea din spate, nu are masca specifică a lunetei în stil „romb” de la Twingo, iar stopurile sunt poziționate vizibil mai sus.

Noul mașină Dacia de oraș va fi prezentată oficial spre sfârșitul acestui an, înainte de Salonul Auto de la Paris, din octombrie. Modelul a fost dezvoltat în doar 16 luni.

Deși este poziționat similar cu Spring, nu va înlocui imediat acest model. Directorul de produs al Dacia, Patrice Levy-Bencheton, a declarat că „sunt încă destul de diferite”, noul model va fi ușor mai mare și mai lat, iar designul său preia într-o măsură mai mare influențe din SUV-urile Dacia.

Deși Dacia nu a oferit încă detalii tehnice complete, este probabil ca modelul să fie apropiat de Twingo, cu o baterie de 27,5 kWh care oferă o autonomie de puțin peste 260 km.

De remarcat că Dacia a confirmat că prețul va porni de la sub 18.000 de euro, sub nivelul Twingo (aproape 23.000 de euro), ceea ce îl va face unul dintre cele mai ieftine vehicule electrice disponibile pe piață.

Încă trei modele electrice Dacia în următorii patru ani

Dacia s-a angajat să lanseze încă trei mașini electrice în următorii patru ani, deși nu a oferit încă detalii complete despre acestea.

Unul dintre ele va fi versiunea electrică a viitoarei generații Dacia Sandero, despre care compania a confirmat că va adopta o „gamă de sisteme de propulsie multi-energie”. Așa cum a relatat anterior Autocar, modelul va utiliza platforma CMF-B platform a Renault, care permite motorizări pe combustie, hibride și electrice.

Sandero va „rămâne reperul în materie de raport calitate-preț în segmentul său”, potrivit Dacia. Timp de ani, acesta a fost cel mai ieftin automobil disponibil pe piața din Marea Britanie.

Dacia vrea ca 2/3 din modelele sale să ajungă hibride

Pe lângă extinderea gamei de vehicule electrice, Dacia va continua să-și dezvolte oferta de modele hibride. În prezent, aproximativ un sfert dintre mașinile Dacia vândute sunt echipate cu sisteme hibride, iar obiectivul este ca această pondere să ajungă la două treimi în viitor.

Modelele Dacia Striker și Dacia Bigster vor avea un rol important în creșterea vânzărilor în segmentul C, mai mare și mai profitabil. În prezent, acest segment reprezintă aproximativ o cincime din vânzările mărcii, însă obiectivul este ca, prin aceste două modele, ponderea să crească la o treime în anii următori.

La nivel mai larg, Dacia va continua să se bazeze pe ceea ce numește un „model de afaceri unic”, fundamentat pe o strategie riguroasă de control al costurilor de proiectare.

Potrivit companiei, utilizarea platformelor comune din cadrul grupului și un sistem de distribuție eficient îi oferă un avantaj de cost de aproximativ 15% față de concurenți.

Dacia își propune, de asemenea, să consolideze loialitatea clienților. Compania susține că peste 70% dintre proprietari rămân fideli mărcii atunci când își cumpără o mașină nouă, iar alți 10% aleg să treacă la Renault.

Uzina Dacia de la Mioveni produce constant aproape 1.300 de maşini zilnic, funcţionează la capacitate maximă şi are personal calificat.

