Decizia de a produce noul model Dacia Striker, un crossover de 4,62 metri din segmentul C, la fabrica din Bursa, Turcia, şi nu la Mioveni, subliniază provocările cu care se confruntă industria auto din România.

Turcia, a patra ţară care produce Dacia, după România, Maroc şi China

Turcia devine astfel a patra ţară care produce modele Dacia, alături de România, Maroc şi China.

„România este foarte importantă şi este un pilon esenţial pentru Dacia. Dacia vine din România şi va rămâne un pilon foarte important”, a declarat Katrin Adt, CEO Dacia.

În ceea ce priveşte decizia de a produce Striker în Turcia, aceasta a explicat: „Când am decis pentru această maşină, Mioveni atinsese capacitatea maximă. Existau alte locaţii de producţie unde era posibil să includem această maşină. Nu a fost o decizie împotriva României, ci o decizie pentru competitivitate şi o decizie pentru întregul grup de a exploata cât mai mult activele existente”.

Lansarea oficială a modelului complet Dacia Striker, mașina mai mare decât Bigster, este programată pentru iunie 2026.

Executiv din Renault: Costurile s-au dublat, tendinţa e îngrijorătoare

În ciuda performanţelor remarcabile ale uzinei din Mioveni, cum ar fi producţia constantă de peste 1.000 de maşini pe zi, Thierry Charvet, Chief Industry & Quality Officer al Renault, a atras atenţia asupra provocărilor economice.

„Inflaţia a fost cea mai mare din ultimii cinci ani. Costurile s-au dublat – salariul minim, costul energiei, toate au crescut. Poate deveni o problemă. Tendinţa este îngrijorătoare”, a atenționat Charvet.

Într-un context economic complicat pentru industria auto locală, Fabrice Cambolive, Chief Growth Officer şi CEO al mărcii Renault, a fost tranşant: „Băieţi, trebuie să scădeţi costurile”, a răspuns el la sugestia unui jurnalist că Mioveni are nevoie de un al treilea proiect pentru a-şi asigura viitorul.

Cambolive a recunoscut, de asemenea, dificultăţile întâmpinate în ianuarie-februarie 2026, când Dacia a fost nevoită să modifice toate motoarele din gamă, ceea ce a afectat producţia.

Cum a încheiat Dacia anul 2025

Industria auto din România a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri în scădere, de la 34 de miliarde de euro la 32 de miliarde, din cauza creşterii preţurilor la energie şi a introducerii impozitului pe cifra de afaceri, care descurajează investiţiile.

În total, uzinele din Mioveni şi Craiova au produs 545.510 vehicule în 2025, o scădere de 2,6% faţă de recordul din 2024.

În februarie 2026, Ford Otosan a depăşit Dacia la producţia lunară cu doar 299 de maşini, un semnal de alarmă pentru viitorul competitivităţii industriei auto româneşti.

Concluzia transmisă dinspre Paris este clară: deşi Mioveni se poate lăuda cu o forţă de muncă buă şi o fabrică performantă, costurile ridicate ar putea împiedica alocarea unor noi proiecte pentru această unitate de producţie.

