Dacian Cioloș își face partid politic. Fostul premier Dacian Cioloș a anunțat, duminică, în cadrul unei întâlniri a comunității Platforma România 100, că din această structură se va desprinde un partid ce urmează a fi prezentat în lunile următoare și care nu va acționa împotriva celor cu „același ADN”, fiind deschis colaborării cu cei cu care împărtășește valori comune.

„Din platforma România 100 se va desprinde un partid politic. (…) Fără nicio îndoială. E clar și noi, cel puțin, cei care am fondat Platforma România 100, suntem hotărâți să facem lucrul acesta. (…) Trebuie să fie un proces natural, și nu unul forțat. (…) Da, se va desprinde un partid politic din Platforma România 1000, dar care are nevoie de o fundație solidă, o fundație de principii, de idei, valori și are nevoie, mai mult decât atât, de o viziune și de programe și chiar de proiecte. E important să arătăm oamenilor nu doar o viziune și o ideologie, e nevoie să arătăm în ce se traduce ideologia sau în ce se traduc acele valori, principii, etică, morală care pot să contureze la un moment dat și ideologia”, a spus Cioloș, citat de Agerpres.