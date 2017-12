Sore are toate articolele publicate despre ea. Acestea se află în casa părinților, care s-au ocupat îndeaproape de arhivarea tuturor ziarelor și revistelor în care fiica lor a fost menționată. Sore a recunoscut recent că are și a avut dintotdeauna o relație specială cu mama și cu tatăl ei.



Sore e artistă de mică, iar părinții au crezut în ea și au susținut-o încă din clipa în care le-a spus că vrea să se apuce de muzică. Iar din momentul în care a devenit cunoscută, au început să o monitorizeze și mai atent. Rezultatul: Sore are acum, la părinți acasă, o arhivă a tuturor articolelor despre ea apărute încă de la lansare.

Tot acolo se află trofeele luate de vedetă de-a lungul timpului. “Am luat premii destule, dar cel care mi-a mers cel mai mult la suflet a fost pentru «Cea mai spectaculoasă evoluție». Părinții mei strâng și acum toate premiile pe care le iau eu”, ne-a povestit amuzată Sore.

Se minunează că părinții ei au atâta răbdare să adune articolele și să le pună la păstrare, însă recunoaște că această arhivare are beneficiile ei. Unul dintre ele este că Sore poate să recitească interviuri pe care le-a dat în trecut și să învețe din propriile greșeli. “Am în casa părinților genți întregi cu reviste și ziare în care am apărut eu. Nu exagerez când zic asta, au strâns toate revistele în care am apărut, de la A la Z, o grămadă! În ultimele săptămâni, am fost pe la ei, în vizită, și am găsit într-o ladă un interviu cu mine din 2012. Nu-mi venea să cred ce aberații scoteam pe gură! Sper că acum gândesc mai mult și sunt mai echilibrată, că atunci spuneam absolut totul fără filtru”, a recunoscut cântăreața, care a devenit celebră cu trupa de asolescenți La La Band, alături de care a jucat și în câteva seriale.

VIDEO: Bogdan Sorocan, Foto: Dumitru Angelescu

