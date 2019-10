De Ana Hațeg,

Stilistul și-a început postarea spunând că ”Două femei care reprezintă o fundație/ONG/ceva fără profit 100%… , cu bani donați de oameni și companii, fac un spital privat, pentru că statul nu face nimic și gata! Felicitări! Deci nu aveți nevoie de nimic de la stat, deci nu aveți de ce să cereți nimic statului care nu face nimic! Corect? Corect și nobil și atât!”.

În continuare, Dana Budeanu scrie că ”restul interpretărilor, manipulatorilor și imbecililor spălați pe creier care au intrat în lupta vieții cu o postare care înseamnă strict rândurile de mai sus, nu mă interesează și mă lasă rece, cum mă lasă rece în general orice este sub nivelul meu intelectual și spiritual, adică tot!”.

Stilista spune în postare că scandalul izbucnit în jurul postării sale și ”aceste trei zile de ură viscerală, din jurul unui demers atât de nobil și pur, a strâns mai mulți bani dâcat dăcand (sic!) a început! Cu plăcere! Să se treacă și pe la casierie dacă e, că eu d astea 100% fără profit nu halesc de la Maria Theresa încoace”.

Dana Budeanu mai scrie că a fost sfătuită în ultimele zile de mai multe persoane, pe care le numește ”spălați pe creier sau speriați sau binevoitori” care au sfătuit-o să își ceară scuze public. ”Poftim? Pentru ce? Pentru că o mare mică de imbecili manipulați au răstălmăcit și rostogolit ce am scris? Hm! Niciodată în viața asta!

Știu foarte bine ce am scris, cum am scris și mai ales de ce am scris, chiar dacă n-am scris tot!”, a reacționat stilista.

Vorbind de contractul său cu Pro Tv și faptul că aceștia au anunțat, joi, că vor înceta colaborarea cu ea după mesajul postat pe Facebook, Budeanu spune că ”Din respect pentru PRO TV, singura stație recunoscută ca încă fiind independentă din punct de vedere politic din România și pentru contribuția mea pro bono pe care o am de 10 ani pentru și în programele PRO TV, nu am pentru ce să-mi cer scuze și n-o s-o fac în viața mea!”.

Pro TV a anunțat că a încheiat colaborarea cu Dana Budeanu. Anunțul vine după postarea controversată pe care aceasta a făcut-o pe contul său de socializare.

Pe pagina de Facebook a emisiunii Vorbește lumea a fost anunțată încetarea colaborării dintre Pro TV și Dana Budeanu. Aceasta avea o rubrică la TV în cadrul căreia comenta ținutele purtate de vedetele din showbiz-ul românesc.

Dana Budeanu deține un atelier de modă frecventat de mai multe vedete din showbiz-ul românesc, fiind cunoscută și pentru comentariile pe care le-a făcut de-a lungul anilor atât în revistele Ciao și Spy, cât și la emisiuni de televiziune, pe seama ținutelor cu care vedetele din showbiz-ul românesc s-au afișat la diverse evenimente mondene.

Ea este stilista care le ajută să se îmbrace pe mai multe femei din politică, inclusiv Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, și premierul suspendat, Viorica Dăncilă.

