Ce a spus Băluță

„Aşa cum statul român ştie să impună taxe, să impună impozite, tot aşa este normal să facem dreptate, iar dreptate nu avem cum să facem cu astfel de oameni, oameni care îşi folosesc toată energia pentru a bloca iniţiative de genul acesta penru a-i proteja pe bucureşteni. În acest oraş, apa caldă este pentru toţi oamenii, şi pentru cei care votează şi pentru cei care nu votează, şi pentru cei care sunt de stânga şi pentru cei care sunt de dreapta. Vorbeam despre dreapta. Unde este dreapta atunci când este vorba de dreptate? Nu este prezentă. Toţi cei care au inventat plăcuţele suedeze, toţi cei care au adus bullyingul şi abuzul la un nivel inacceptabil pentru orice societate astăzi, când trebuie să facă dreptate, nu sunt aici”, a spus Daniel Băluţă în ședință.

El a susţinut că sediul Primăriei Capitalei „s-a transformat în castelul grofului Ciprian Ciucu” și a anunțat că urmează boicotul în ședințele PSD: „Până când aparatul de specialitate al primarului îşi va face datoria, grupul de consilieri PSD, şi fac apel şi la celelalte partide politice să facă acest lucru, va intra în grevă. Nu vom fi prezenţi până când această nedreptate nu va fi reparată. Cerem demisia de îndată a secretarului general al Primăriei şi a tuturor celor care nu şi-au făcut datoria, nerespectând Codul Administrativ”.

Daniel Băluță a vorbit apoi și despre plângeri penale. „Pentru toţi aceşti abuzatori vom face, în cursul acestei săptămâni, plângeri penale pentru abuz în serviciu pentru că, din păcate, au luat această primărie pe persoană fizică, au creat un adevărat grup infracţional organizat condus de primarul Ciprian Ciucu”, a subliniat primarul de la Sectorul 4.

Ce a spus Ciucu

În replică, primarul general, Ciprian Ciucu, care nu a fost prezent la ședința CGMB, a scris pe Facebook că „circul politic este ultimul lucru de care are nevoie orașul nostru”, iar PSD, reprezentat de Băluță, „a ales să vină cu populisme vecine cu iresponsabilitatea” și că proiectul referitor la apa caldă și căldură „este inaplicabil în acest moment”.

S-au cocoțat pe o temă reală, starea proastă a sistemului de termoficare, și, în loc să vină cu soluții, care să îl echilibreze, instigă populația să nu plătească facturile. Ceea ce are potențialul de a-l destabiliza și mai mult, ceea ce ar putea duce la colapsul acestuia și la imposibilitatea de a asigura apa caldă și căldura atât cât poate duce sistemul, în anii următori. Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu:

Ciucu, cel care este și prim vicepreședinte PNL, a susținut că proiectul de hotărâre al PSD este „praf-în-ochi” și „nu aduce nimic nou”: „Contractele de furnizare prevăd clar: facturarea se aplică la energia măsurată, exact ce se aplică azi. Populația nu plătește ceea ce nu primește. Atunci când sunt probleme, Termoenergetica este deja penalizată conform contractului”.

Ciucu a comentat și faptul că proiectul PSD scrie că, dacă energia termică nu va fi furnizată la temperatura convenită contractual, bucureștenii au dreptul să nu mai plătească: „Acest lucru există deja! La subsolul blocurilor există un contor care înregistrează cantitatea și temperatura energiei termice livrate. Cetățenii plătesc exact ce și cât se livrează / consumă. Spre exemplu: dacă primesc apă caldă la 30 de grade, plătesc acea energie termică consumată pentru a încălzi apa de la cele aproximativ 5 grade (cât vine de la Apa Nova) până la cele 30 de grade. Altfel spus, dacă apa e călâie, e plătită ca fiind călâie. La fel e situația căldurii din calorifere: dacă sunt călâi, se plătește puținul furnizat, nu mai mult”.

„În plus, conform contractului în vigoare, cetățeanul poate primi compensații, la cerere. De exemplu, dacă un bloc a primit apă caldă la 30 de grade, iar în contract era prevăzut minimum 50 de grade, locuitorii plătesc agentul termic la 30 de grade, iar diferența până la 50 de grade se va transforma într-un bonus, la cerere, pentru următoarea factură”, a explicat Ciprian Ciucu.

Amintim că primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a declarat pe 1 februarie că PSD va introduce în Consiliul General al Municipiului București un proiect de hotărâre prin care oamenii din București să nu mai plătească dacă apa caldă și căldura nu vor fi în parametri.

Potrivit celor mai recente date, în București sunt aproximativ 30.000 de pensionari cu pensii sub 1.000 de lei pe lună care au dificultăţi în plata căldurii şi multe alte zeci de mii de locuitori cu venituri mici sau dizabilităţi.