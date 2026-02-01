„Citim că mii de blocuri primesc apă caldă la o temperatură incredibilă, ea e călâie, caloriferele sunt amorţite. Lucrul acesta se va schimba. În cursul acestei săptămâni, şi invit toţi consilierii din Consiliul General să se alăture acestui demers, vom iniţia un proiect de hotărâre prin care, exact aşa cum ANPC validează calitatea unui produs şi, dacă el este bun, îl păstrează pe piaţă, dacă nu este bun, nu-l păstrează pe piaţă, în momentul în care asociaţiile primesc apă caldă […], dacă nu livrăm apa caldă şi căldura în parametri, să plătească cine este de vină, oamenii nu plătesc nimic. Deci, ca atare, Termoenergetica şi cu ELCEN trebuie să-şi rezolve problema asta, nu pe spatele cetăţenilor”, a spus Daniel Băluţă într-o conferinţă de presă.

Președintele PSD București a adăugat că prin acest proiect se va „consfinţi o realitate”, anume că oamenii nu trebuie să plătească pentru un serviciu care nu este de calitate şi la standardele promise.

Daniel Băluță a precizat că susţine și modificarea politicii de acordare a subvenţiilor pentru căldură în Bucureşti și „fiecare să plătească în concordanţă cu veniturile pe care le are”.

Potrivit celor mai recente date, în București sunt aproximativ 30.000 de pensionari cu pensii sub 1.000 de lei pe lună care au dificultăţi în plata căldurii şi multe alte zeci de mii de locuitori cu venituri mici sau dizabilităţi.

