Ședința CGMB era programată pentru astăzi, 24 februarie, ora 11.00. dar acest proiect nu se va regăsi pe ordinea de zi a ședinței care va începe în mai puțin de 30 de minute.

„Au încălcat grosolan Codul Administrativ, tot aparatul administrativ al PMB, documentele necesare derulării ședinței nu au fost realizate. O să cerem demisia celor care nu și-au îndeplinit obligațiile de serriciu, vom face plângeri penale pentru abuzuri în serviciu și pentru secretarul primăriei”, a declarat Daniel Băluță pentru Libertatea.

Președintele PSD București a adăugat că primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, „face tot ce îi stă în putință să pună piedici”.

În acest context, Daniel Băluță a precizat pentru Libertatea că pe viitor urmează boicotul în CGMB: „Vom intra în grevă. Vom veni la ședințe, dar nu vom participa la formarea cvorumului necesar desfășurării ședințelor. Ne adresăm tuturor partidelor care au acest obiectiv, referitor la apa caldă și căldura din București”.

Amintim că primarul Sectorului 4 a declarat pe 1 februarie că PSD va introduce în Consiliul General al Municipiului București un proiect de hotărâre prin care oamenii din București să nu mai plătească dacă apa caldă și căldura nu vor fi în parametri.

Potrivit celor mai recente date, în București sunt aproximativ 30.000 de pensionari cu pensii sub 1.000 de lei pe lună care au dificultăţi în plata căldurii şi multe alte zeci de mii de locuitori cu venituri mici sau dizabilităţi.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE