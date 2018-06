Jucătoarea româncă se antrena pe iarba din complexul All England Lawn Tennis and Croquet Club din Londra când a avut parte de o surpriză.

Darren Cahill l-a adus la antrenamente pe fostul jucător profesionist de tenis Lleyton Hewitt. Simona Halep s-a bucurat foarte mult pentru șansa de a juca alături de Hewitt și a povestit despre acest lucru pe contul ei de Instagram.

“Antrenorul meu mi-a făcut astăzi o mare surpriză! Am fost norocoasă să ma antrenez cu Lleyton Hewitt și a fost atât de drăguț :) Mulțumesc Lleyton și mulțumesc D! Sper că am jucat ok și că am avut câteva schimburi de mingi”, a scris Simona Halep în dreptul imaginii pe care a postat-o pe contul de Instagram.

Pe lângă întâlnirea de astăzi cu Hewitt, Simona Halep l-a întâlnit pe același teren de antrenamente de la Londra și pe Rafael Nadal. Cei doi s-au salutat reciproc și și-au urat baftă la turneul Wimbledon.

Darren Cahill este socotit unul dintre cei mai buni tehnicieni din lumea tenisului, fiind antrenorul care a reușit performanţa de a duce trei jucători pe primul loc în clasamentul mondial: Lleyton Hewitt, Andre Agassi şi Simona Halep.

