Istoricul penal al lui Jacques Moretti

În 2008, Jacques Moretti a fost condamnat la 12 luni de închisoare cu suspendare de către un tribunal din Annecy, Franța, pentru exploatarea prostituției în Elveția, mai exact într-un centru de masaj de pe malul râului Arve, în Geneva.

Operațiunea a fost denumită sugestiv «Rendez-vous des chaud lapins», iar anchetatorii au descoperit că tinere din Franța erau recrutate pentru a lucra acolo.

Moretti a negat acuzațiile, susținând că a administrat locația doar trei luni. Avocata sa, Annick Hingrez, a argumentat că prostituția nu este considerată ilegală în Elveția, iar femeile lucrau fără constrângeri.

Marele boom imobiliar

După acest episod, Jacques a reușit să lase trecutul în urmă și să construiască o afacere de succes alături de soția sa.

În 2015, cuplul a preluat barul Constellation din Crans-Montana, faimos pentru evenimentele tematice extravagante, precum seratele inspirate de filmul «Eyes Wide Shut» sau petrecerile de Valentine’s Day cu brățări colorate pentru a indica statutul relațional al participanților. În 2022, au cumpărat imobilul pentru peste 1,5 milioane de franci elvețieni.

În 2020, familia Moretti a deschis un al doilea local, «Senso», transformat dintr-o braserie într-un restaurant modern cu burgeri de calitate.

Trei ani mai târziu, au inaugurat «Le Vieux Chalet» în Lens, un restaurant de fine dining dedicat bucătăriei corsicane.

O ivestigație arată că, tot în 2020, au achiziționat o proprietate de 80 m² în Lens, cu teren adiacent, iar în 2024 au extins investițiile cu o altă proprietate de 501 m².

Jessica s-a implicat și în afaceri imobiliare pe Riviera Franceză, administrând apartamente de lux în Cannes, după ce își începuse activitatea la Antibes și Monaco.

Legături cu interlopii din Corsica

Succesul lor financiar rapid a ridicat suspiciuni, mai ales în rândul unor colegi restauratori. Conform Corriere, legăturile lor cu Corsica au atras atenția după ce o delegație a Consiliului de Stat al cantonului Valais a fost văzută în Corsica într-o presupusă misiune «instituțională, economică și culturală».

Se știe că Jacques Moretti e prieten cu Jean-Pierre Valentini, un om de afaceri originar din Corte, Corsica, implicat într-un proces la Marsilia pentru spălare de bani și asociere în scopuri infracționale, legat de «banda Petit Bar», o grupare de crimă organizată corsicană.

Antreprenor controversat, model de succes pentru unii

În ciuda controverselor, există persoane care îi susțin pe soții Moretti. Charles-André Bagnoud, notar din Crans-Montana, afirmă: «Este un prieten, un muncitor. Își lua treaba foarte în serios, îl vedeam zilnic prezent și implicat».

Până la tragedia din noaptea de Revelion, cuplul era considerat un exemplu de succes și integrare în comunitatea exclusivistă din stațiunea alpină.

Jacques era pasionat de promovarea culturii corsicane, organizând festivaluri muzicale și premii academice pentru studenți merituoși. Jessica, mereu elegantă, oferea personal premiile, acompaniate de o sticlă magnum de șampanie.

