Acuzații grave: „A fugit cu casa de marcat”

Potrivit publicației italiene La Repubblica, Jessica Moretti, în vârstă de 40 de ani, ar fi fost filmată în timp ce părăsea barul „cu o casă plină de bani”, în momentele în care incendiul se extindea rapid, iar zeci de oameni cereau ajutor.

Ziarul francez Public a ridicat, la rândul său, o întrebare tulburătoare, și anume dacă arsura lui Moretti la unul dintre brațe a fost „suferită în timp ce scotea casa de marcat”.

Martorii susțin că, în timp ce flăcările cuprindeau localul, „zeci de oameni au încercat cu disperare să scape” și au implorat ajutor, însă managerul barului ar fi dispărut din clădire.

Incendiul, provocat de artificii de interior

Anchetatorii elvețieni cred că incendiul ar fi pornit după ce personalul a fluturat sticle de șampanie cu artificii cu scântei, foarte aproape de tavan.

Focul s-ar fi transformat rapid într-un „flashover”, un fenomen extrem de periculos, care poate aprinde aproape instantaneu întreaga încăpere.

„Probabil a aprins o mare parte a locației în câteva secunde, făcând evadarea aproape imposibilă”, au explicat anchetatorii.

De asemenea, este analizată conformitatea materialului fonoabsorbant de pe tavan, pentru a se stabili dacă acesta respecta normele de siguranță.

Ancheta penală: omor din culpă și vătămare corporală

Jessica Moretti este anchetată pentru omor din culpă și pentru vătămarea corporală a 119 persoane care au suferit arsuri grave.

Soțul ei, Jacques Moretti, în vârstă de 49 de ani, proprietarul barului, este și el suspect în dosar, deși nu se afla în local în noaptea incendiului.

Ambii au fost audiați de procurorii elvețieni, însă până în prezent nu a fost efectuată nicio arestare.

Procurorii au anunțat că vor deschide o anchetă pentru „incendiere din neglijență” și „omor din culpă prin neglijență”, dacă se va stabili „răspunderea penală”.

Jessica, 40 de ani, și Jacques Moretti, 49 de ani, originari din Franța, au acumulat rapid un portofoliu imobiliar semnificativ în Elveția, inclusiv barul Le Constellation, distrus de incendiul în care au murit 40 de oameni. Investigațiile dezvăluie că toate achizițiile lor, realizate fără credite, sunt înregistrate în registrele funciare, dar există suspiciuni asupra sursei veniturilor.

Mărturii șocante despre lipsa măsurilor de siguranță

Foști angajați ai barului au declarat că standardele de siguranță erau extrem de slabe.

Aceștia susțin că stingătoarele erau ținute sub cheie, iar ieșirea de urgență era „adesea încuiată”.

Primarul din Crans-Montana, Nicolas Feraud, a recunoscut că nu au mai avut loc inspecții periodice de siguranță la Le Constellation din 2019.

„Ne pare foarte rău. Nu am avut nicio indicație că verificările nu au fost efectuate”, a declarat edilul.

Declarația familiei Moretti: „Suntem devastați”

Într-un comunicat comun, Jacques și Jessica Moretti au transmis că sunt „devastați și copleșiți de durere” și au subliniat că „nu vor încerca în niciun fel să își eschiveze responsabilitățile”.

„Cuvintele nu pot descrie în mod adecvat tragedia care s-a desfășurat în acea noapte la Le Constellation”, au adăugat aceștia, insistând că vor „coopera pe deplin” cu ancheta.

Victime din șapte țări, majoritatea adolescenți

În total, 40 de persoane din șapte țări au murit în incendiu, dintre care 26 aveau între 14 și 18 ani.

Unele victime au fost identificate doar prin teste ADN, fiind „arse complet”.

Alți 116 oameni au fost răniți, unii dintre ei fiind încă în stare critică.

Înmormântările victimelor au avut loc în mai multe orașe din Italia, Elveția și Franța, iar miercuri școlile din Italia au ținut un minut de reculegere în memoria celor decedați.

Măsuri noi după tragedie

Primarul Nicolas Feraud a anunțat că toate artificiile de interior au fost interzise în spațiile publice. De asemenea, Consiliul local va efectua un audit complet al tuturor localurilor din zonă.

„Depinde de judecători să stabilească cine este responsabil”, a declarat edilul, adăugând că administrația locală „regretă profund” cele întâmplate.

Primarul din Crans-Montana le-a spus reporterilor că nu va demisiona după incendiul în care au murit 40 de oameni.

