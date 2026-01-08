2 case, 3 localuri și alte investiții imobiliare

Proprietarii barului Le Constellation din Crans-Montana au reușit în ultimii 5 ani să achiziționeze mai multe proprietăți imobiliare în Elveția, fără a recurge la credite.

Jessica și Jacques Moretti au ajuns în Elveția cu resurse modeste, dar în scurt timp au devenit proprietari ai mai multor imobile și afaceri.

Potrivit platformei de știri „Inside Paradeplatz”, toate achizițiile lor, inclusiv 2 case în Lens, 3 localuri și alte investiții imobiliare, au fost realizate fără a contracta împrumuturi bancare, fapt verificabil prin registrele funciare.

Investigațiile au scos la iveală un trecut dubios al lui Jacques Moretti. În 2008, acesta a fost condamnat în Franța la 4 luni de închisoare pentru proxenetism grav, iar 8 luni din pedeapsă i-au fost suspendate.

Potrivit Le Parisien, el era implicat în recrutarea de tinere ce erau trimise, apoi, „la produs” în stațiunile de schi.

Achiziții imobiliare fără credite

Ascensiunea financiară a cuplului a început în 2020, când au cumpărat barul Le Constellation după ce l-au închiriat timp de 5 ani.

Tot în același an, au achiziționat o casă de locuit cu o suprafață de 298 de metri pătrați, evaluată la 820.000 de franci elvețieni, circa 880.000 de euro.

În anii următori, au adăugat un local de tip fast-food în Crans-Montana și alte 2 proprietăți în Lens. Ultima, o casă de 501 metri pătrați, a fost achiziționată pe 8 octombrie 2024 pentru suma de 410.000 de franci elvețieni (440.000 de euro) din nou fără a apela la finanțare bancară.

Blick a vizitat proprietățile deținute de familia Moretti, observând construcții moderne, mașini SUV de lux și materiale de construcție depozitate în jurul imobilelor.

Cu toate acestea, vecinii au declarat că nu îi cunosc bine pe cei doi. „I-am văzut o dată la cafeneaua lor, dar nu am vorbit cu ei”.

Dubii asupra sursei averii

Sébastien Fanti, avocatul a două victime ale incendiului din Le Constellation, a ridicat întrebări cu privire la sursa de finanțare a investițiilor cuplului. „Domnul Moretti era inițial doar manager de restaurant, nu proprietar. Apoi, dintr-odată, a început să cumpere proprietăți în valoare de peste 3 milioane de franci (3,2 milioane de euro), fără a lua un singur franc credit”, a declarat Fanti, pentru Le Parisien.

Avocatul a mai menționat că Moretti a fost implicat în falimente succesive în Corsica, Franța și Elveția înainte de a-și construi imperiul.

Înainte de a achiziționa afacerile, plătea 40.000 de franci chirie pe lună (43.000 de euro). Ar fi trebuit să vândă o cantitate enormă de cafele pentru a strânge câteva milioane în numerar,

De la incendiul devastator, principalele afaceri ale familiei Moretti, inclusiv pensiunea Le Vieux Chalet și un local de tip fast-food, au fost închise de autoritățile elvețiene.

