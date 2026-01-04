După șoc, la Crans-Montana, în Elveția, crește furia. Locuitorii cer să fie trași la răspundere cei responsabili după teribilul incendiu care a ucis 40 dintre copiii lor și a rănit aproape 120 de persoane, dintre care 14 francezi, într-un bar, în noaptea de Anul Nou.

Procuroarea a confirmat vineri, 2 ianuarie, că focul a pornit de la tavan, din cauza unor lumânări incandescente așezate pe sticle de alcool. Proprietarii au fost audiați de poliție. Deocamdată nu sunt puși sub acuzare, însă la fața locului, locuitorii stațiunii exclusiviste din Alpii elvețieni fierb de neînțelegere, iar un român a povestit pentru Libertatea care este atmosfera.

Danièle depune o floare în fața cearșafurilor albe care acoperă intrarea barului. Nu a avut curajul să vină mai devreme. „Aici, la Crans-Montana, vom avea grijă de memoria lor. Puteți conta pe noi. 1 ianuarie 2026, ziua în care viețile noastre s-au schimbat pentru totdeauna odată cu ale voastre”, a scris ea pentru părinții îndurerați. „Plângeam în fața calculatorului”, continuă femeia. „Este atroce, toți acești tineri care au fost masacrați. Nu vom lăsa lucrurile așa, vom cere explicații, pentru că așa ceva nu este normal în Elveția”.

Și Philippe este furios. Privește în buclă pe rețelele sociale imaginile cu lumânările incandescente care au aprins tavanul barului. „Va fi o anchetă și apoi cei responsabili vor plăti”, afirmă el. „Aici suntem în Elveția și justiția funcționează.” Originar din Geneva, vine la Crans-Montana la fiecare Revelion. „Este o atmosferă dramatică, de tristețe, toată lumea pleacă. Toți oamenii pe care îi întâlnesc sunt pe cale să coboare, nu vor să rămână”, se plânge el.

Chiar și fiul său, care a ajutat un supraviețuitor să iasă, a decis să plece. „Au văzut prea multe imagini catastrofale”, spune Philippe. Cel mai grav este vârsta foarte fragedă a victimelor, amintește el: „Sunt copii care nu ar fi trebuit niciodată să fie acolo. Nu duci minori într-un club de noapte cu alcool.”

La distanță de ceilalți, Nicola, un italian, privește nemișcat barul Le Constellation. Copiii lui trebuiau să meargă acolo în acea seară, dar s-au răzgândit. El simte „teamă și furie”. Își reține lacrimile. „Întrebați-i dacă barul a fost controlat”, spune el. Proprietarul barului Le Constellation a declarat pentru ziarul La Tribune de Genève că a avut trei controale în zece ani și că localul său respecta normele.

Amintim că un incendiu devastator a izbucnit în noaptea de Revelion la clubul „Le Constellation”, situat în centrul stațiunii de schi Crans-Montana, cantonul Valais, Elveția, provocând moartea a cel puțin 40 de persoane și rănirea altor 119, majoritatea tineri cu vârste între 15 și 25 de ani.

Clubul, deținut de cuplul francez Jacques (49 de ani) și Jessica Moretti (40 de ani), era plin de tineri din întreaga lume când flăcările au cuprins subsolul în jurul orei 1:30 dimineața. Soția proprietarului se afla în club și a suferit arsuri la braț, iar Jacques Moretti nu era acolo la momentul izbucnirii incendiului.

Procurorii din cantonul Valais investighează acum infracțiuni precum omor din neglijență, vătămare corporală din neglijență și incendiere din neglijență după tragedia care este una dintre cele mai grave din istoria recentă a Elveției.

Un român de 18 ani care fusese dat dispărut în urma incendiului a murit, potrivit anunțului făcut de MAE, care a precizat că Ambasada României la Berna se află în contact cu familia acestuia.

