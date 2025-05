La începutul unui an electoral care avea să fie extenuant, mersul înțepenit al președintelui SUA era deja un semn clar al declinului legat de vârstă. Însă Biden și cercul său apropiat au fost forțați să discute despre un prognostic și mai rău.

Dezbaterea despre scaunul cu rotile

„Consilierii au vorbit despre cum ar putea avea nevoie de un scaun cu rotile într-un al doilea mandat”, spune Alex Thompson, coautor împreună cu Jake Tapper al volumului Păcatul originar, o carte care spune povestea din interior a campaniei prezidențiale eșuate a Partidului Democrat din 2024.

„Suferea de artrită spinală semnificativă, iar coloana vertebrală i se degenerase atât de mult încât, dacă ar fi suferit o altă căzătură sau poate doar din cauza vârstei, ar fi trebuit să fie într-un scaun cu rotile”.

În marea tradiție a rapoartelor medicale prezidențiale americane, acest lucru abia a fost sugerat în descrierea artritei „moderate spre severe” și a „amplitudinii de mișcare ușor reduse” a lui Biden, care a fost transmisă publicului în februarie 2024.

Dezbaterea „în scaun cu rotile” este doar una dintre numeroasele dezvăluiri din culise ale lui Tapper și Thompson asupra încercării „nebunești” de a convinge America că Biden , pe atunci în vârstă de 81 de ani, era apt să servească la Casa Albă până la vârsta de 86 de ani.

Un test cognitiv în fiecare zi

Și mai scandaloasă decât adevărata sa stare fizică a fost incapacitatea de a efectua orice fel de evaluare cognitivă, având în vedere că gafele frecvente, lapsurile de memorie și comportamentul ciudat al lui Biden trăgeau din ce în ce mai mult semnale de alarmă în rândul alegătorilor care vedeau semne ale unui președinte mult trecut de perioada de glorie.

„Trece un test cognitiv în fiecare zi”, a declarat Karine Jean-Pierre, secretarul de presă al lui Biden, când a fost întrebată de ce nu a fost efectuată nicio evaluare formală.

Aceasta a avut loc într-un moment în care Biden nu era încă confirmat drept candidatul democrat, dar nu se confrunta cu opoziția unor mari lideri ai partidului din respect față de judecata sa.

Aceștia nu aveau nicio idee cât de rău se înrăutățește starea lui, deoarece accesul la Biden a devenit strict controlat de o grup format din membri ai familiei și consilieri de rang înalt, cunoscut de democrații de rang înalt sub numele de Politburo, susține cartea.

Democrații au păstrat tăcerea

Tapper, în vârstă de 56 de ani, prezentator CNN, și Thompson, în vârstă de 35 de ani, reporter la site-ul politic Axios, cred că ceea ce ar fi putut începe ca un efort obișnuit de a da cea mai bună interpretare posibilă acțiunilor președintelui s-a transformat curând într-o mușamalizare.

Zeci de democrați de rang înalt, crezând că își fac un serviciu partidului și țării unindu-se în efortul de a-l opri pe Trump, au păstrat tăcerea.

„Știam că vom găsi lucruri. Nu știam că vom găsi atâtea lucruri. Am găsit șocantă măsura în care oamenii care nu au fost dispuși să vorbească cu noi sau să fie sinceri cu noi înainte de alegeri și apoi și-au schimbat părerea după alegeri. Oamenii care spuseseră pe tot parcursul alegerilor: «E bine, e bine», au fost ulterior mult mai dispuși să recunoască în sfârșit adevărul”, a spus Tapper.

De la încredere la dezamăgire

Joe Biden a fost ales de partidul său pentru a-l înfrunta pe Donald Trump, un novice politic, care nu a fost la înălțimea așteptărilor în timpul pandemiei de Covid-19.

SUA au optat pentru o pereche de mâini mai sigure – poate nu cel mai mare orator sau gânditor, dar o figură liniștitoare după cursa nebună a președinției lui Trump.

Încrederea acordată lui Biden a făcut ca dezamăgirea față de evoluția lucrurilor să fie percepută de mulți ca o trădare.

„Uite, mă văd ca pe o punte de legătură, nu ca pe altceva”, a spus Joe Biden în martie 2020, în timp ce își făcea campanie pentru nominalizarea la președinție, la un eveniment alături de democrați mai tineri, inclusiv Kamala Harris și guvernatoarea statului Michigan, Gretchen Whitmer – cele două candidate care aveau să ajungă pe lista sa finală pentru funcția de vicepreședinte.

Acest lucru a fost interpretat ca un semn că va candida pentru un singur mandat la președinție, va restabili un sentiment de normalitate și apoi va preda ștafeta. În schimb, a anunțat în aprilie 2023 că va candida din nou.

„Cum s-a întâmplat asta?”

A devenit atât de convins că este singura persoană care îl poate opri pe Trump, încât în ​​cele din urmă i-a lăsat lui Harris doar 107 zile pentru a încerca să câștige. Titlul biblic, Păcatul originar , „a provenit din conversațiile pe care le-am avut cu democrații după alegeri, când toată lumea era supărată și încerca să-și dea seama: „Cum s-a întâmplat asta?””, spune Tapper.

„Unii ar spune că păcatul originar a fost decizia lui Biden de a candida pentru al doilea mandat. Am fi putut numi cartea „O decizie proastă” dar pare mult mai importantă decât o decizie proastă; a cauzat o grămadă de alte probleme. Nu a fost doar o greșeală sau o decizie proastă. A fost un eșec uman”, a adăugat Tapper.

David Plouffe, un fost consilier al lui Barack Obama , recrutat pentru a-l ajuta să conducă campania lui Harris, nu s-a sfiit să-și exprime sentimentele.

Înfrângerea lui Harris a fost, de fapt, a lui Biden

„Am fost păcăliți de Biden ca partid”, le-a spus Plouffe. Harris a fost un „soldat grozav”, dar programul strâns a fost „un coșmar”, iar înfrângerea a fost „în întregime a lui Biden”. „Ne-a distrus complet”, a continuat Plouffe.

O parte a problemei a fost că președinția lui Biden a fost câștigată extrem de greu. El a văzut-o ca pe justificarea unei vieți în care nu a cedat niciodată.

Trecuse peste atât de multe: o bâlbâială debilitantă din copilărie; moartea devastatoare a primei sale soții și a fiicei sale într-un accident de mașină în 1972; două anevrisme aproape fatale în 1988; moartea tragică a fiului său în vârstă de 46 de ani, Beau, în 2015, din cauza unui cancer la creier; eșecul umilitor la două candidaturi prezidențiale din 1988 și 2008; și lupta disperată pentru reabilitarea fiului său mai mic, Hunter, dependent de droguri.

S-a crezut capabil să înfrunte orice lovitură

Aceasta a creat narațiunea personală a unui copil care a revenit în forță, capabil să înfrunte orice lovitură, să se ridice și să le arate tuturor că ei greșeau și că el avea dreptate. „Ridică-te!”, a scris el în primele sale memorii, „Promisiuni de ținut”.

„Pentru mine, acesta este primul principiu al vieții, principiul fundamental și o lecție pe care nu o poți învăța la picioarele vreunui om înțelept: ridică-te! Arta de a trăi este pur și simplu să te ridici după ce ai fost doborât”.

Însă faptul că le-a arătat tuturor că poate fi președinte – cel mai în vârstă din istoria SUA – a alimentat un nivel de încredere în sine care pentru unii părea delirant. Acesta a fost împărtășit de Biroul Politic.

Printre aceștia s-au numărat consilierii cu vechime, Mike Donilon și Steve Ricchetti. Donilon, un alt irlandez-american-catolic, fusese alături de Biden din 1981, a fost primul său șef de cabinet când era vicepreședinte și a supravegheat campania și mesajele, inclusiv scrierea temei „lupta pentru sufletul națiunii” pentru 2020.

Ricchetti, care i-a succedat lui Donilon ca șef de cabinet al vicepreședintelui, a prezidat campania din 2020.

Aceștia erau puternic implicați în realegerea lui Biden pentru propriile mijloace de trai și pentru cele ale familiilor lor: nepoata lui Donilon avea un loc de muncă la Consiliul Național de Securitate, iar cei patru copii ai lui Ricchetti lucrau la biroul social al Casei Albe, la Departamentul de Stat, la Departamentul Trezoreriei și la Departamentul Transporturilor.

4 milioane de dolari pentru 9 luni de muncă

Una dintre cele mai șocante afirmații ale cărții este suma cerută de Donilon drept plată pentru munca sa în campania de realegere: 4 milioane de dolari pentru nouă luni de muncă. Autorii au aflat acest lucru de la două surse și i-au spus-o lui Donilon, care a refuzat să comenteze.

Următoarea persoană cel mai bine plătită a fost managerul de campanie, Jen O’Malley Dillon, care a câștigat 400.000 de dolari.

„Există un congresman democrat care spune în carte: „Tipi ca Donilon și Ricchetti trăiesc după primul rând din necrologul lor”. Nimeni nu renunță la asta. Dar nu cunosc niciun democrat de rang înalt care să nu fi fost plătit de Joe Biden și care să creadă că are rezistența necesară pentru a fi președinte încă patru ani”, a precizat Tapper.

Biroul Primei Doamne Jill Biden a fost, de asemenea, complet implicat prin intermediul principalilor săi consilieri, Anthony Bernal și Annie Tomasini.

„Nu candidezi pentru patru ani – candidezi pentru opt”, spunea Bernal, aducând în discuție călătorii sau proiecte pentru „al doilea mandat”, conform cărții.

Când a apărut ideea ca Harris să candideze, autorii spun că Bernal a reacționat disprețuitor, lăsând clar ce gândește: „Nu poate câștiga”.

Prima evaluare „directă” a stării de sănătate

Thompson indică exact momentul în care consideră că „managementul Biden” al Biroului Politic a devenit ceva mai sinistru. Pe 7 februarie 2024, Robert Hur, un consilier special numit de procurorul general Merrick Garland pentru a investiga păstrarea de către Biden a documentelor clasificate, a anunțat că nu vor exista acuzații.

„Biden s-ar prezenta probabil în fața unui juriu… ca un bărbat în vârstă, bine intenționat, cu o memorie slabă”, a spus Robert Hur.

A fost prima evaluare directă a facultăților sale din partea unui om obiectiv din exterior. „Strategia de comunicare a Casei Albe a fost să-l denigreze pe Hur drept un escroc neprofesionist de extremă dreapta”, spune Thompson.

Garland, care îl crezuse pe Biden pe cuvânt, spunând că își dorea un Departament de Justiție independent care să acționeze fără frică sau favoritism, a fost „practic concediat”; s-a răspândit zvonul că nu va fi numit din nou în funcție pentru un al doilea mandat.

Campania de discreditare

Kamala Harris a condus denigrarea lui Robert Hur. „Comentariile făcute de acel procuror (au fost) gratuite, inexacte și nepotrivite. Modul în care a fost caracterizată conduita președintelui în acel raport nu putea fi mai greșit”, a spus Kamala Harris.

„Momentul în care nu cred că se mai poate spune că există nevinovăție este după raportul Hur, pentru că atunci devine o campanie activă de discreditare a lui, de discreditare a propriului departament de justiție”, spune Thompson.

Tapper adaugă: „Unele dintre cele mai condamnabile lucruri, cred, provin din ceea ce Garland concluzionează la sfârșitul cărții, că Biden nu și-a dorit niciodată un departament de justiție independent, chiar dacă a spus că îl vrea”.

Tapper datează mușamalizarea ca fiind mai veche: „În octombrie 2023, au avut ultima lor ședință de cabinet după aproape un an. Aveam un secretar de cabinet care spunea că atunci lucrurile au început să devină ciudate. Nu voiau niciodată să-l vadă pe președinte. Nu voiau niciodată să vorbească cu președintele. Singura dată când unul dintre secretarii de cabinet l-a văzut pe Biden, acesta era complet dezorientat. A început să fie din ce în ce mai dificil pentru oameni să-l vadă pe președinte”.

Investigația The Wall Street Journal

În urma raportului Hur, The Wall Street Journal a început să investigheze starea mentală a lui Joe Biden și și-a publicat concluziile pe 4 iunie sub titlul „În spatele ușilor închise, Biden dă semne de derapaj”.

Aceasta a început prin a descrie o întâlnire privind finanțarea Ucrainei din ianuarie cu lideri ai Congresului, când, a relatat acesta, Biden „a citit din notițe pentru a sublinia punctele evidente, a făcut pauze lungi de timp și uneori a închis ochii atât de mult timp încât unii din sală s-au întrebat dacă nu cumva a adormit”.

Andrew Bates, purtător de cuvânt al Casei Albe, a respins știrea, numind-o „afirmații false” ale republicanilor , adăugând că Biden a fost „un lider priceput și eficient”.

Probleme familiale

Însă, pe lângă provocarea crizelor interne și internaționale, problemele familiale au reprezentat și ele o povară care părea să aibă un impact greu.

Cealaltă figură centrală în tragedia lui Biden este fiul său, Hunter. A fost un călcâi al lui Ahile, abandonând din neglijență un laptop plin de fotografii sordide cu consum de droguri alături de presupuse prostituate și e-mailuri care sugerau scheme de afaceri dubioase pentru a îmbogăți familia Biden.

Totuși, în mintea lui Joe Biden, Hunter a devenit un motiv principal pentru a se implica. Fiul său părea să-și schimbe viața, cu o nouă soție și un copil (numit Beau, după regretatul său frate) și o misiune de a-l ajuta pe tatăl său să câștige un nou mandat la Casa Albă.

„Hunter a devenit șeful neoficial de cabinet în ceea ce privește deciziile tatălui său”, spune Tapper. Biden s-a convins că, dacă nu candidează, Hunter și-ar putea pierde scopul și ar putea recidiva. Dar cartea leagă strâns declinul mental al președintelui de necazurile lui Hunter.

O înțelegere de recunoaștere a vinovăției pentru a-l ține departe de închisoare pentru că a mințit pentru a obține o armă a eșuat în iulie 2023, ceea ce a dus la condamnarea lui Hunter în procesul din iunie 2024.

După aceste momente extrem de stresante, a existat o deteriorare vizibilă a lui Joe Biden, relatează autorii.

Teroarea de a pierde al treilea copil

„Nu ai putea scrie asta dacă ai fi Shakespeare. Nu este vorba doar de povara prin care trece Hunter; există teroarea pentru Biden că va pierde un al treilea copil, că Hunter se va sinucide”, spune Tapper.

La scurt timp după condamnarea lui Hunter, cu o posibilă pedeapsă cu închisoarea care urma să aibă loc mai târziu în cursul anului, un Biden epuizat emoțional s-a îndreptat spre Camp David cu Biroul Politic pentru a se pregăti pentru dezbaterea televizată cu Trump.

În loc să citească materiale informative, Biden a dormit aproape toată prima zi, se susține în carte.

Steven Spielberg a participat la unele sesiuni de la distanță, dar nici măcar cel mai de succes regizor de la Hollywood nu l-a putut ajuta.

Vocea lui Biden era greu de auzit – tot cerea pastile de tuse – răspunsurile sale erau evazive și își petrecea după-amiezile moțăind în cabină.

Dezbaterea fatală

Tapper a avut un loc în primul rând la dezbaterea din Atlanta din 27 iunie, ca unul dintre cei doi moderatori, alături de colegul său de la CNN, Dana Bash. Biden părea palid și răgușit de la început.

În timpul unui răspuns incoerent despre datoria națională și reducerile de impozite, a pierdut tema subiectului. „Am putea să ne asigurăm că toate lucrurile pe care trebuie să le facem, îngrijirea copiilor, îngrijirea vârstnicilor”, a spus el, începând o propoziție care avea să o ia razna și să dispară, spulberându-i speranțele de realegere.

„Să ne asigurăm că putem face fiecare persoană eligibilă pentru ceea ce am reușit eu să fac cu, ăă, Covid – scuzați-mă… Să ne ocupăm de tot ce avem de-a face cu, ăă..”, a spus Biden privind în jos. Președintele american a scos niște sunete ca și cum s-ar fi încordat. „Uite, dacă…” Era într-o mare încurcătură. Era îngrozitor.

Deodată a ridicat privirea, ca și cum ar fi avut o revelație. „În sfârșit am învins Medicare”. Nu avea niciun sens. „Mulțumesc, președinte Biden”, a spus Tapper, îndreptându-se spre Trump.

În acel moment, Bash i-a dat un bilet lui Tapper: „Tocmai a pierdut alegerile”. În camera de supraveghere a lui Trump, co-managerul de campanie Chris LaCivita s-a întors către colega sa, Susie Wiles. „O, la naiba. Nu va rezista”, a spus LaCivita.

„Suntem terminați”

Deja încerca să-și dea seama ce ar însemna retragerea lui Biden pentru campania lui Trump. Autorii au vizitat petrecerile la nivel înalt ale democraților din Statele Unite.

La o reuniune exclusivă din Los Angeles a vedetelor care îl susțineau pe Joe Biden, regizorul Rob Reiner i-a spus actriței Jane Fonda: „Suntem terminați”.

Printre membrii Congresului care urmăreau evenimentele la Washington DC, un democrat aflat pe un loc vulnerabil s-a întors către Pete Aguilar, președintele grupului parlamentar, și i-a spus: „Tocmai mi-am pierdut locul de muncă”.

La o petrecere din Atlanta, președintele financiar al Fondului pentru Victorie al lui Biden, Chris Korge, a fost auzit repetând cuvintele lui Reiner: „Suntem terminați. S-a terminat”.

Reuniunea din vremuri întunecate

Perioada dintre dezbatere și 21 iulie, când Biden s-a retras din cursă, a devenit cunoscută de democrați drept „vremuri rele” sau „vremuri întunecate”.

Guvernatorii statelor au fost reuniți pentru a-l asculta pe Biden. Acesta le-a spus că sondajele sale arătau că era „cea mai bună persoană care să se opună lui Trump” și: „Sondajele spun, de asemenea, că oamenii nu sunt preocupați de sănătatea mea, că oamenii sunt mult mai preocupați de salvarea democrației. [Ei] de fapt nu s-au schimbat de la dezbatere”.

Unii guvernatori s-au întrebat dacă au fost mințiți sau dacă Biden a fost amăgit sau a fost dezinformat de către echipa sa.

Guvernatorul din Hawaii, Josh Green, medic, l-a întrebat pe Biden dacă este bine. Guvernatorul din Colorado, Jared Polis, a spus că alegătorii sunt în panică, iar donatorii s-au simțit mințiți în legătură cu starea sa.

Dar înainte ca fiecare guvernator să aibă șansa să vorbească, Harris a încheiat întâlnirea. „Trebuie să-l susținem pe președinte. Este în joc nenorocita noastră de democrație”, a transmis Harris.

Ședințe tot mai tensionate

Nu era clar dacă Ricchetti și Donilon îl informau pe Biden despre datele reale, care arătau că o majoritate covârșitoare a alegătorilor îl considerau prea bătrân pentru a fi din nou președinte.

Ședințele interne au devenit din ce în ce mai tensionate. La o întâlnire privată de pe Capitoliu, o congresmană de culoare a susținut că, dacă Biden ar pleca, Harris ar rămâne cu o sarcină imposibilă. Ea ar pierde „și toată lumea va da vina pe oamenii de culoare”.

Aceasta a fost dinamica declanșată de păcatul originar al lui Biden. Pe 8 iulie, Biden a publicat o scrisoare în care sublinia victoria sa zdrobitoare din alegerile primare, chiar dacă singurii săi adversari erau nonconformisti, deoarece niciun jucător senior nu voia să zdruncine lucrurile.

Aceasta a fost picătura care a umplut paharul pentru George Clooney, care își ascunsese toate îngrijorările ridicate de apariția dezastruoasă a lui Biden la o strângere de fonduri din Los Angeles cu o lună mai devreme.

George Clooney a luat poziție

Era timpul pentru o apariție episodică. Articolul lui Clooney pentru The New York Times, publicat pe 10 iulie, concluziona: „Nu vom câștiga în noiembrie cu acest președinte”. Au existat speculații că Clooney l-ar fi consultat pe Barack Obama înainte de a scrie articolul și că ar fi primit undă verde de la fostul președinte, dar autorii nu sunt convinși.

„Clooney l-a contactat pentru a-i spune că va scrie acest editorial, dar Obama a sugerat că acest lucru ar fi contraproductiv”, spune Tapper.

Acesta a fost și momentul în care Nancy Pelosi, fosta președintă a Camerei Reprezentanților și eminenta gri a partidului, a intervenit.

Un sondaj CBS News a sugerat că 72% dintre americani nu cred că Biden ar trebui să mai câștige un nou mandat.

În carte se detaliază o întâlnire secretă pe care Pelosi a avut-o cu Biden, pe 10 iulie. În acea dimineață, ea i-a acoperit pe democrații care i-au cerut lui Biden să se retragă, spunând pentru MSNBC că președintele încă își cântărește decizia.

Pelosi l-a întrebat ce sondaje analizează și care îl fac să creadă că alegerile pot fi câștigate. Biden a insistat să-l pună pe Donilon pe difuzor.

Reagan și Obama au avut dezbateri proaste, a spus Donilon, iar sondajele l-au arătat pe Biden „în marja de eroare”. Pelosi a spus că mulți oameni pe care îi cunoștea spuneau că copiii lor cu drept de vot nu vor vota pentru Biden, chiar dacă credeau în agenda democraților pro-avort, axată pe schimbările climatice.

Senatorii nu l-au mai susținut pe Biden

Ea a obținut promisiunea din partea lui Biden că va vorbi direct cu operatorii de sondaj. Pe 11 iulie, senatorii democrați s-au întâlnit în privat. John Fetterman din Pennsylvania a cerut ca cei care erau „cu președintele” să ridice mâna.

Din cei 51 de senatori prezenți în sală, au existat rapoarte conform cărora nu mai mult de 5 și-au exprimat sprijinul pentru Biden.

Într-una dintre cele mai importante știri din carte, Tapper și Thompson reproduc textul unei scrisori devastatoare pe care Pelosi a scris-o după prestația lui Biden la găzduirea unui summit NATO la Washington, mai târziu în acea zi.

În afară de prezentarea președintelui Zelenski drept președintele Putin și de referirea la Harris drept Trump în timpul conferinței sale de presă, întâlnirea a părut să decurgă bine și a confirmat sprijinul occidental pentru Ucraina.

„O conferință de presă de clasă superioară care demonstrează stăpânirea politicii externe”, i-a scris Pelosi lui Biden. „Un eveniment pozitiv la nivel local la Detroit. Nu un motiv pentru a rămâne, ci o modalitate de a ieși învingător”.

Pelosi a pus scrisoarea într-un plic, a livrat-o la Biroul Oval, dar nu a primit niciun răspuns.

„Pari în defensivă”

În timpul unei convorbiri video cu democrați progresiști ​​de stânga de rang înalt, pe 13 iulie, Biden a devenit irascibil față de un grup care era înclinat să-l susțină.

Personalul său i-a înmânat un bilet, pe care președintele l-a citit cu voce tare. „Rămâi pozitiv. Pari în defensivă”, a spus el. Unii dintre progresiști ​​au rămas nedumeriți și consternați.

Tapper și Thompson oferă o relatare detaliată a unei alte întâlniri, de data aceasta între Chuck Schumer, liderul grupului democrat din Senat, și Biden, la reședința sa de weekend din Rehoboth Beach, Delaware.

„Schumer este un om obișnuit cu conversații dificile”, spune Thompson. „Din câte putem spune, a fost singurul democrat care i-a spus (lui Biden) direct în față că ar trebui să demisioneze”.

Potrivit autorilor, Schumer a spus: „Domnule președinte, șansele dumneavoastră de câștig sunt de doar 5%. Am vorbit cu sondorii dumneavoastră.”„Serios?”, a spus Biden.„Vă îndemn să nu candidați”,a continuat Schumer. „Crezi că Kamala poate câștiga?”, se pare că a întrebat Biden.„Nu știu. Știu doar că dumneavoastră nu puteți”, a spus Schumer.

Era weekendul dinaintea convenției republicane, evenimentul care are loc o dată la patru ani și prin care candidatul lor la președinție este nunțat. Biden i-a spus că mai are nevoie de o săptămână.

Lucrurile urmau să devină și mai intense. În timp ce vorbeau, Trump a fost lovit la ureche de un glonț, iar un susținător a fost ucis într-o tentativă de asasinat în timpul unui miting de campanie în Butler, Pennsylvania.

Sondajele nu-i dădeau nicio șansă

Dar abia pe 18 iulie, noaptea discursului important al lui Trump, Biden, împreună cu Donilon și Ricchetti, au organizat în sfârșit o întâlnire video cu cei trei principali realizatori de sondaje ai săi. Ceea ce a auzit a fost sumbru, susține cartea.

Era în urmă în toate statele indecise, iar acum trei state pe care le-a câștigat confortabil în 2020 – Minnesota, New Mexico și Virginia – se apropiau de victorie.

Trump avea un avantaj de 12 puncte în rândul noilor alegători. Opinia că Biden era prea bătrân pentru un al doilea mandat era deja stabilită în mintea marii majorități a alegătorilor.

Pur și simplu nu exista nicio modalitate de a-l mai convinge pe Biden – cel mai pozitiv argument pe care l-au putut aduce realizatorii de sondaje a fost că președinția era un joc de echipă.

Sâmbătă, 20 iulie, Ricchetti a sunat unul dintre operatorii de sondaj. „Ar trebui să ne spui cum să câștigăm, nu că nu putem. Donilon a analizat datele și a ajuns la o concluzie diferită”, i-ar fi spus el. Se părea că Biroul Politic încă nu putea accepta evidența.

Dar mai târziu în acea zi, Ricchetti și Donilon s-au dus la Rehoboth Beach. I-au spus lui Biden că poate rezista la convenție, care va avea loc la mai puțin de o lună distanță, la Chicago, dar că partidul va fi divizat.

„Ei recunosc că va fi o baie de sânge la convenție”, spune Tapper. Două treimi dintre democrații din Congres doreau ca președintele să se retragă. Banii ar fi greu de strâns. „Avem nevoie de un partid unit”, a spus Biden, potrivit autorilor. Le-a spus consilierilor săi că va continua să facă asta.

Biden s-a simțit trădat

Donilon s-a dus acasă și a scris un anunț pe care Biden l-ar putea emite a doua zi. „Nu a fost o retragere elegantă”, spune Thompson. „Biden a fost foarte supărat și a simțit că a fost trădat.”

Ultimul său act a fost să închidă dezbaterea despre un proces rapid și competitiv pentru înlocuirea sa, susținând-o pe Kamala Harris. „Încă era deranjat de faptul că Obama nu l-a susținut în 2016 (când în loc să-și susțină vicepreședintele, Obama a susținut-o pe Hillary Clinton) și nu a vrut să-i facă asta lui Harris”, spune Tapper.

„De asemenea, alegerea primei femei afro-americane vicepreședinte din istorie a fost, a simțit el, o parte importantă a moștenirii sale. În plus, dacă ar fi existat un proces primar deschis care ar fi început pe 21 iulie, vicepreședintele în exercițiu ar fi câștigat aproape sigur.

A existat, de asemenea, un mesaj din partea puternicului membru al congresului Black Caucus, susținut de Bobby Scott, un reprezentant veteran din Virginia, transmis într-o întâlnire a tuturor democraților din Cameră.

„Dacă crezi că persoana care îi va lua locul va fi altcineva decât Kamala, tu ești cel senil”. În ciuda sentimentului de inevitabilitate legat de implozia lui Biden transmis în carte, compilată din aproximativ 200 de interviuri post-electorale, autorii se pregătesc pentru consecințe semnificative pe cel puțin două fronturi odată ce va fi publicată săptămâna viitoare.

Pe de o parte, există critici care deja denunță ideea jurnaliștilor care au făcut puțin pentru a expune fragilitatea lui Biden pe parcursul președinției sale și care acum pretind că spun povestea din interior, iar pe de altă parte, există Biroul Politic care încă mai crede că Biden l-ar fi învins pe Trump.

„Mi-ar fi plăcut să știu orice din toate acestea și să le dezleg anul trecut”, spune Tapper. „Adică, am învățat toate acestea după alegeri. Nu am fost înțelepți. Am văzut lucrurile așa cum le vedeau toți ceilalți, adică, da, arăta rău, dar toată lumea din culise spunea că este bine. Și apoi a venit dezbaterea”.

Thompson a câștigat recent un premiu pentru munca sa de anul trecut, în care a dezvăluit declinul cognitiv al lui Biden, inclusiv o dezvăluire vehement negată la acea vreme de Casa Albă despre cum Biden era „implicat în mod constant” doar între orele 10:00 și 16:00.

„Declinul președintelui Biden și mușamalizarea lui de către oamenii din jurul său este o reamintire a faptului că indiferent ce partid este la putere, Casă Albă este capabilă să mintă”, a transmis Thompson.

