Astfel, Moscova profită de sărbătorile de la sfârşitul anului pentru a difuza un mesaj de propagandă antieuropean, potrivit căruia europenii au petrecut anul 2021 în abundenţă, în 2022 au făcut sărbătorile în beznă, iar în 2023 vor ajunge să-şi mănânce animalele de companie.

Clipul, distribuit pentru prima oară în Europa de către jurnalistul Francis Scar de la BBC Monitoring, se doreşte un avertisment la adresa cetăţenilor europeni în privinţa consecinţelor energetice ale susţinerii Ucrainei de către Uniunea Europeană (UE), în contextul în care războiul delanșat de Kremlin durează deja de mai bine de zece luni.

În prima secvenţă – o scenă din 2021, o familie sărbătoreşte Crăciunul, iar o fetiţă primeşte cadou un hamster care poartă un papion.

În anul următor, tot în perioada sărbătorilor, tatăl fetei este nevoit să construiască un sistem prin care să transforme roata hamsterului în generator, pentru a ilumina bradul de Crăciun.

În ultima secvenţă, cea care înfățișează anul 2023, familia trăieşte în mod evident în cea mai mare sărăcie şi frig.

Tatăl găseşte în supă papionul hamsterului, ceea ce sugerează că soţia lui a fost nevoită să gătească animalul de companie pentru ca familia să supravieţuiască.

