Libertatea a discutat cu jurnalistul englez Tessa Dunlop despre ultimele evoluţii din Marea Britanie în privinţa Brexit-ului şi despre ce pot aştepta românii de acum înainte.



România a devenit cunoscută în Marea Britanie la începutul anilor ‘90, imediat după Revoluţie. Vărsarea de sânge din acea perioadă, urmată de deschiderea orfelinatelor lui Ceaușescu către presa occidentală au zugrăvit o imagine puternică pentru britanici, iar ei încă văd România ca acea ţară săracă, înapoiată, care are nevoie de ajutor. O ţară a orfanilor nimănui.

Cel puţin, asta este imaginea celor mai în vârstă. A celor care au votat covârşitor pentru Brexit. Ei par a fi azi cea mai gălăgioasă voce, dar Tessa Dunlop spune că nu este şi vocea majorităţii.

Am vorbit cu jurnalista britanică în română, o limbă pe care se străduieşte, cu succes, să o înveţe de câţiva ani.

România, asociată cu ororile anilor ‘90

Am vorbit cu doctorul meu român. E foarte chipeş. E important să explic asta, pentru că atunci când el a muncit prima dată, în primul an, fiecare pacient al lui a spus: Fain doctor! De unde sunteţi? Şi el a spus de fiecare dată: Sunt român! Şi de fiecare dată când el a spus asta a părut că pacientele lui erau puţin cam dezamăgite. „A, România…”. Ele şi-au imaginat Franţa sau Spania. Eu cred că a rămas o idee despre România, asociată cu orfanii. Cum poţi să fii un doctor aşa deştept şi frumos dintr-o ţară aşa de săracă? Tessa Dunlop, jurnalist BBC:

Imaginea aceasta se schimbă însă, încet, pentru că în urma generaţiei care a cunoscut România doar ca acea ţară săracă de la marginea Europei vine o nouă generaţie, una pe care Brexit-ul a afectat-o, dar pe care nu a pus-o la pământ.

“Presa are o poftă pentru ideea asta demodată despre România şi va fi greu să ştergi ideea asta din generaţia mai bătrână de la noi. Încerc. Pe cuvântul meu. Am povestit şi la BBC, unde este mai imparţial, dar pas cu pas”.

Tessa Dunlop, jurnalist, istoric şi autor

“Brexit este un coşmar pentru noi”

Doar puțin peste jumătate dintre britanici au votat pentru Brexit, amintește Tessa, iar printre aceștia majoritatea au fost oameni în vârstă. Au fost chiar supra-reprezentaţi în alegeri, chiar, pentru că, la fel ca în România, tinerii stau acasă în ziua votului, în schimb cei mai în vârstă nu ratează ocazia de a spune ce gândesc.

“Bătrânii nu au avut niciodată o afecţiune deosebită pentru Europa. Ei au crescut în umbra celui de-al Doilea Război Mondial, au învăţat la şcoală despre imperiul nostru şi ei cred într-o Mare Britanie din trecut, când noi am fost mai puternici şi noi am fost propriul nostru conducător, nu am fost o parte dintr-o echipă”, spune ea.

Pentru cealaltă jumătate a ţării, Brexit reprezintă un adevărat coşmar, spune Tessa.

“Ni s-a furat această şansă, de a fi într-o echipă în Europa. Şi poate ne vom răzgândi, după 20 de ani, o să reintrăm în Europa, dar dintr-o poziţie mai slabă. Şi asta va fi o problemă pentru Marea Britanie. Şi poate nici nu va mai fi Marea Britanie”, spune ea, amintind de dorinţele secesioniste ale Scoţiei, cărora nu se ştie cât timp le va mai putea ţine frâu Guvernul Johnson.

Argumentul împotriva ruperii de Marea Britanie este că Scoţia o va duce economic mai prost. Doar că, aşa cum Brexit a arătat cu vârf şi îndesat, oamenii nu votează doar cu gândul la economie. Sau, cel puţin, nu e raţiunea cea care dictează votul.

Emoţia primează. La fel ca în atitudinea faţă de imigranţi.

Marea Britanie are nevoie de imigranţi

Ce nu au înţeles mulţi dintre cei care au votat pentru Brexit, spune Tessa, este că tocmai firmele britanice au fost cele care au adus imigranţii în ţară.

“Firmele noastre şi spitalele şi şcolile fac reclame agresive în limba engleză: Hai, vino în Marea Britanie, uite salariul mare. Vii la noi. Nu înţeleg că noi vă invităm la noi. Majoritatea nu îşi dă seama că aşa se fac afacerile la noi.”

Economia britanică “are o poftă uriaşă” pentru muncitori străini, spune ea. Boris Johnson vrea acum un sistem în care doar imigranţii specializaţi, cu facultăţi, să mai intre în ţară, dar el nu poate funcţiona, crede Tessa Dunlop.

“Avem nevoie de muncitori simpli. Avem o economie mare. Şi bătrânii care au votat pentru Brexit au nevoie de ajutor. Dacă eşti foarte în vârstă şi nu ai o familie, ai nevoie”, spune ea.

Românii vin la noi şi după părerea mea o să mai vină, dar va fi o concurenţă cu cei din afara Europei. Tessa Dunlop:

Muncitorii din UE nu vor mai fi avantajaţi în Marea Britanie, iar firmele este posibil să prefere mâna de lucru mai ieftină, venită din Africa sau din Asia. Cu atât mai mult cu cât lira va scădea.

“Românii nu vin în UK pentru vreme. Vin pentru liră”

Cu o economie care nu va mai merge la fel de bine, Marea Britanie s-ar putea să nu mai fie atât de atractivă pentru români.

“Dacă lira cade, din cauza Brexit, să spunem cinstit: românii nu vin la noi pentru vreme. Nu vin pentru slujbă sau petrecere şi nici să fure beneficiile de şomaj. Vin să muncească pentru liră, că lira este puternică, dar acum au slăbit banii noştri”.

Între timp, o jumătate de milion de români trăiesc în Marea Britanie. Pentru cei care deja au ajuns acolo şi lucrează legal, Brexit-ul nu va schimba prea multe. Cei mai dezavantajaţi vor fi cei care lucrează la negru sau pe salarii foarte mici.



