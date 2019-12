De Mihai Niculescu,

Mărturisirile ar fi fost redactate de Gheorghe Dincă la începutul lunii noiembrie. În ambele cazuri, Gheorghe Dincă spune că a intrat în vorbă cu fetele pe care le-a luat la ocazie și apoi le-ar fi propus bani în schimbul relațiilor sexuale.

Ambele l-au refuzat, moment în care Dincă a devenit agresiv. Pe 14 aprilie, a răpit-o pe Luiza Melencu și a dus-o acasă, unde a agresat-o sexual în repetate rânduri. Ulterior, i-a permis și vecinului său să o agreseze.

Trei zile mai târziu, pe 17 aprilie, Gheorghe Dincă a ucis-o în bătaie pe Luiza, după ce aceasta l-a refuzat din nou. Criminalul din Caracal a mai mărturisit că s-a dus să dea de mâncare la nutrii și când s-a întors a văzut că „fata nu mai mișca, iar mâinile erau moi”. Apoi ar fi incinerat cadavrul într-un butoi.

„Am luat o cârpă înmuiată în motorină și am băgat-o pe fereastra butoiului după care i-am dat foc cârpei, luând și corpul foc, aruncând în butoi deșeuri de plastic. Am mers în casă și am adunat tot ce am crezut că trebuie ars și am pus pe foc – aruncând când scădea focul tot felul de deșeuri de plastic”, a scris Gheorghe Dincă în declarația citată de Digi24.

Pe Alexandra Măceșanu ar fi omorât-o atunci când a găsit-o în mână cu telefonul de pe care sunase la 112.

Am lovit-o destul de tare, căzând jos, lovindu-se cu capul de ciment – dar nu mai aveam control. Am realizat că am omorât-o”, a mai scris Dincă.

Încrisurile lui Gheorghe Dincă se încheie în ziua de 26 iulie, când la ora 6:00 își amintește că l-a trezit zgomotul câinilor care anunțau mascații.

Citeşte şi:

”Calculul punctajului a fost viciat”. Cum a aranjat primăria lui Firea licitația celor 100 de tramvaie să câștige turcii cu un punct distanță, în loc să-i bată Astra la șapte puncte

Avertisment din Africa de la un scoțian, mare antrenor de atletism: România trebuie să-și recreeze cultura sportului ca să reușească! ”Cultura unui domeniu, că e sport, sunt afaceri, orice, creează motivație pentru generații întregi”

Războaiele avocado-ului. Cât sânge curge în Mexic pentru un mic dejun sănătos în Europa

GSP.RO Îl mai recunoașteți? Cum arată acum un celebru milionar român, după operații estetice și efecte speciale :D