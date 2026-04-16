Bogdan Costaș a clarificat că situația din România este diferită față de riscurile la nivel european. «Este important să separăm două lucruri: riscul european de perspectivă și situația operațională de pe aeroportul Otopeni.

La nivel european există într-adevăr preocupări legate de aprovizionarea cu combustibil pentru aviație, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al dependenței Europei de anumite fluxuri de import. În ceea ce privește Otopeni și operațiunile TAROM, informațiile pe care le avem direct de la furnizorii de carburant sunt foarte clare: nu ne-au confirmat existența unei crize, din contră ne-au transmis că stocurile sunt suficiente și că sunt aprovizionați permanent. Așadar, la acest moment, nu vorbim despre o lipsă fizică de combustibil la aeroport», a explicat Costaș la televiziunea Digi24.

Această declarație vine în contextul unui avertisment recent al Agenției Internaționale pentru Energie, potrivit căruia Europa ar putea rămâne fără kerosen în aproximativ șase săptămâni, dacă blocajul din strâmtoarea Ormuz se prelungește pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu.

Deși aprovizionarea cu combustibil nu reprezintă o problemă imediată, creșterea prețului kerosenului pune presiune asupra companiilor aeriene. «Una este disponibilitatea fizică a carburantului, alta este costul lui. Prețul petrolului și, implicit, al combustibilului de aviație nu este stabilit de furnizorii locali, ci se tranzacționează pe piețele internaționale, în funcție de cotațiile globale și de contextul geopolitic», a explicat Costaș.

Potrivit acestuia, prețul kerosenului a crescut cu 77% de la 1 martie, iar această majorare se reflectă treptat în costurile companiilor aeriene și, implicit, în tarifele plătite de pasageri.

«Având în vedere că, începând cu data de 1 martie, prețul kerosenului a crescut cu aproximativ 77%, pe termen scurt companiile aeriene au putut să gestioneze aceste costuri, dar, întrucât această situație continuă, presiunea se transferă asupra prețului final, asupra biletului pe care îl plătește pasagerul.

În funcție de cât reprezintă costurile în totalul biletului, cu atât va crește și prețul final. Sunt anumite taxe care cresc, sunt anumite măsuri manageriale pe care fiecare companie le ia, dar, într-adevăr, ca o medie, cam 20% poate fi creșterea în această vară», a precizat Costaș.

În timp ce România pare să fie bine aprovizionată, Europa rămâne vulnerabilă în fața fluctuațiilor geopolitice din Orientul Mijlociu. Comisia Europeană a confirmat că, deși nu există o penurie de combustibil de aviație în prezent, îngrijorările legate de aprovizionare persistă, mai ales în contextul conflictului din regiune.

Cu o creștere semnificativă a prețurilor la kerosen și o presiune economică asupra companiilor aeriene, pasagerii ar trebui să se pregătească pentru tarife mai mari în următoarele luni, mai ales în perioada de vară, când cererea este ridicată.

