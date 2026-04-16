„Este cea mai mare criză energetică pe care am întâlnit-o vreodată”, a declarat Birol, explicând că închiderea strâmtorii Ormuz a afectat grav transportul de petrol.

„Ne putem aștepta la prețuri mai mari la benzină, gaze și electricitate”, a adăugat acesta, subliniind că țările asiatice precum Japonia, Coreea, India, China, Pakistan și Bangladesh vor resimți primele impactul.

Situația ar putea afecta și Europa și America, iar Birol avertizează că, dacă problema nu se rezolvă, „în curând vom auzi știri despre zboruri care sunt anulate din cauza lipsei de combustibil pentru avioane”.

Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul de petrol, este în prezent blocată: SUA mențin o blocadă asupra porturilor iraniene, în timp ce Teheranul a amplasat mine pentru a restricționa traficul.

Directorul FMI, Kristalina Georgieva, a subliniat că efectele acestei crize nu vor dispărea rapid.

„Trebuie să recunoaștem că perturbările nu vor dispărea peste noapte, chiar dacă războiul se va încheia mâine. De ce? Pentru că un petrolier este o navă care se mișcă încet. Ar dura 40 de zile pentru a ajunge până în Fiji”, a explicat ea.