„Nu am vreo problemă cu asta neapărat, atât timp cât nu există interese în aceste familii care să contravină cu bunul mers al TAROM! Dar, totuși, când vezi că există mai mulți directori în TAROM care au același nume de familie și sunt rude, aici e ceva ciudat și trebuie investigat. Plus că am descoperit multe situații în care membrii familiei puteau fi într-un potențial conflict de interese”, a precizat Mihăiță Ursu.

El a subliniat că a reușit să „aerisească” organigrama TAROM, de la 18.000 de angajați în 2000, la 1.200 în prezent, un număr similar cu alte companii europene.

„Planul de restructurare al TAROM și dimensionarea organigramei, toate acestea au fost făcute de către consultantul extern selectat pentru implementarea procesului de restructurare. (…) În total au fost identificate aprox. 500 de posturi restructurabile, dintre care peste 300 de posturi erau deja ocupate”, a explicat oficialul.

Compania continuă să fie pe pierderi, oficialul afirmând că, dacă nu apar probleme, ea ar putea să treacă pe profit după 2024. Până atunci, trebuie finalizat procesul de restructurare a companiei și cel de uniformizare a flotei, spune directorul.

El a mai subliniat că TAROM dorește să renunțe la avioanele vechi și să aducă în flotă 4 aeronave Boeing MAX8, de ultimă generație.

Recomandări Unul dintre cei mai mari scriitori ruși, Mihail Șișkin, text special pentru români: „Un Putin pentru fiecare”

Prețul biletelor vândute de compania de stat a crescut cu 15% în ultimul an, ca urmare a scumpirii carburantului și a majorării tarifelor practicate de marile aeroporturi, iar, din 2023, directorul vrea să câștige bani pentru buget din vânzarea de produse alimentare la bordul avioanelor.

În primele șapte luni ale anului, 1,15 milioane de oameni au zburat cu compania TAROM.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Cauza morţii Alessiei Maria Raiciu. Tânăra baschetbalistă a murit chiar în ziua în care a împlinit 18 ani

Playtech.ro Veste ȘOC la autopsia baschetbalistei de 18 ani! ULUITOR de ce a murit, de fapt

Observatornews.ro Afacerea cu care un profesor universitar din Bihor a dat lovitura. Cererea este atât de mare, încât bărbatul se gândeşte să extindă producţia

HOROSCOP Horoscop 17 august 2022. Săgetătorii sunt aglomerați și la muncă, și acasă, iar acesta este un motiv pentru a lăsa deoparte stăpânirea de sine

Știrileprotv.ro Ultimele imagini cu cei doi tineri dispăruți în mare, la Costinești, în timpul unei furtuni puternice | VIDEO

Orangesport.ro 3 universităţi uriaşe din SUA, oferte pentru David Popovici. Cum a reacţionat sportivul român

PUBLICITATE Criteriile pentru a primi un credit țin cont de vârstă, venit, vechime în muncă, rate curente și multe altele. Află toți factorii luați în calcul!

PUBLICITATE Pssst!!! Ai auzit de Remixshop? Au zilnic reduceri de până la 90%