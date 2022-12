Un „fruntaș în drepturile din domeniul muncii”, un bun vecin și partener, spunea Kaili atunci despre statul din Golf, care a organizat în acest an Cupa Mondială.

Țara din Golf a fost însă vizată de o serie de critici și acuzații, în special cu privire la situația drepturilor omului și tratamentul aplicat de autorități lucrătorilor migranți, începând din 2010, an în care a câștigat cursa pentru organizarea Cupei Mondiale. O investigație publicată de The Guardian la începutul anului trecut arăta că cel puțin 6.500 de muncitori din Qatar au murit între 2011 și 2020, perioadă în care țara din Golf a desfășurat un program de construcții fără precedent.

Iată ce spunea vicepreședinta Paralamentului European în dezbaterea despre situația drepturilor omului în contextul Cupei Mondiale din Qatar, care a avut loc la Strasbourg pe 21 noiembrie, la o zi după debutul turneului final:

„Astăzi, Cupa Mondială din Qatar este dovada, de fapt, a modului în care diplomația sportivă poate realiza o transformare istorică a unei țări cu reforme care au inspirat lumea arabă. Eu am spus că Qatarul este unul dintre fruntașii drepturilor muncii, eliminând kafala (sistem folosit pentru a monitoriza muncitorii migranți – n.r.) și introducând salariul minim.

În ciuda provocărilor pe care chiar și companiile europene le resping pentru a întări aceste legi, au ales să se angajeze în direcția unei viziuni și s-au deschis către lume. Unii îndeamnă la discriminarea lor. Îi agresează și îi acuză de corupție pe toți cei care vorbesc sau au legături cu ei. Totuși, ei își iau gazul. Cu toate acestea, companiile lor fac profit de miliarde acolo.

Mi-a fost atrasă atenția ca cetățean grec și reamintesc tuturor că avem mii de morți din cauza eșecului nostru de a stabili căi legale de migrație în Europa. (…) Ei (qatarezii – n.r.) sunt o nouă generație de oameni inteligenți, cu studii superioare. Ne-au ajutat să reducem tensiunea cu Turcia. Ne-au ajutat cu Afganistanul, să salvăm activiști, copii, femei. Ne-au ajutat. Și sunt negociatori de pace. Sunt buni vecini și parteneri. Ne putem ajuta unii pe alții pentru a depăși neajunsurile. Au realizat deja imposibilul”.

