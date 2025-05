Discursul Tronului și semnificația sa

Vizita-fulger a regelui în Canada a venit la invitația prim-ministrului canadian Mark Carney.

Ea a fost văzută pe scară largă de canadieni și observatori ai familiei regale ca o demonstrație simbolică de sprijin pentru Canada și o subtilă mustrare a lui Trump, subliniind suveranitatea țării și istoria și tradițiile sale distincte.

Discursul Tronului, scris de guvern, prezintă prioritățile pentru o nouă sesiune parlamentară. De obicei, acesta este citit de guvernatorul general, reprezentantul regelui Charles în Canada.

Regele Charles este al doilea monarh din istoria Canadei care citește acest discurs, după mama sa, Regina Elisabeta a II-a, care a făcut-o în 1957 și 1977.

În prefața discursului, scrisă de Charles, acesta a lăudat „identitatea unică” a Canadei. El a remarcat cum canadienii „se unesc într-un sentiment reînnoit de mândrie națională, unitate și speranță”, o referire voalată la momentul de raliere în jurul steagului stârnit de amenințările de anexare și tarifele lui Trump asupra bunurilor canadiene.

„Coroana a fost de mult timp un simbol al unității pentru Canada”, a mai spus el în prefață.

„Reprezintă, de asemenea, stabilitate și continuitate din trecut până în prezent. Așa cum ar trebui, stă mândră ca un simbol al Canadei de astăzi, în toată bogăția și dinamismul ei”, a conchis regele Charles în introducerea discursului său.

Regele a ținut discursul de pe un tron în Senat, ca parte a unei ceremonii pline de fast, alternând între franceză și engleză.

El purta Ordinul Canadei în jurul gâtului. Regina consoartă Camilla a stat pe propriul ei tron și a purtat o broșă a Queen’s Own Rifles of Canada, cel mai vechi regiment de infanterie cu serviciu continuu din țară.

Regina consoartă Camilla a avut propriul său tron. Foto: Hepta

Conținutul discursului ținut de monarhul britanic în Canada

Discursul nu l-a numit sau criticat direct pe Trump, dar a menționat provocările „fără precedent” cu care se confruntă Canada și care au lăsat mulți canadieni „anxioși și îngrijorați”.

„Sistemul de comerț global deschis care, deși nu este perfect, a contribuit la prosperitatea canadienilor timp de decenii, se schimbă”, a spus monarhul în vârstă de 76 de ani, citind porțiunea discursului scrisă de guvern.

În timp ce Canada și Statele Unite „au început să definească o nouă relație economică și de securitate”, regele a spus că și Canada lucrează, de asemenea, „pentru a-și consolida relațiile cu parteneri comerciali și aliați de încredere din întreaga lume, recunoscând că țara are ceea ce lumea are nevoie și valorile pe care lumea le respectă”.

Reacția lui Donald Trump

La scurt timp după discursul ferm ținut de regele Charles în Canada, Donald Trump a postat un mesaj pe rețeaua sa de socializare TruthSocial, în care sfidează ideea de suveranitate a statului canadian și sugerează că autoritățile canadiene ar lua în calcul aderarea la SUA.

„I-am spus Canadei, care dorește foarte mult să facă parte din fabulosul nostru Sistem Golden Dome, că va costa 61 de miliarde de dolari dacă rămâne o națiune separată, dar imparțială, dar că nu va costa NICIUN DOLAR dacă devine prețiosul nostru stat cu numărul 51. Ei iau în considerare oferta!”, a scris Donald Trump.

Rolul regelui în diplomație

Întoarcerea lui Trump la Casa Albă și amenințările împotriva Canadei l-au pus pe rege într-o poziție dificilă.

Familia regală trebuie să fie apolitică, dar joacă un rol important în puterea soft și diplomația publică.

Pe lângă Regatul Unit, Charles este șeful statului pentru 14 regate ale Commonwealth-ului. El nu poate comenta asupra afacerilor internaționale fără sfatul sau consimțământul prim-miniștrilor săi.

Charles este rege al Marii Britanii și rege al Canadei, cel mai mare dintre regatele sale ca teritoriu. Cele două țări au adoptat abordări divergente în relația cu Trump și folosesc familia regală ca parte a strategiilor lor în moduri diferite.

Premierul britanic Keir Starmer a încercat să mențină o relație cordială cu Trump și a cerut „capete reci” în urma tarifelor lui Trump.

Când a vizitat Washingtonul în februarie, el i-a extins lui Trump, un cunoscut entuziast al familiei regale, o invitație pentru o a doua vizită de stat fără precedent, semnată de rege.

Canadieni „nu au fost impresionați de acel gest”, a declarat Carney pentru Sky News luna aceasta, având în vedere amenințările lui Trump la adresa suveranității lor.

Canada a impus tarife de retorsiune asupra unor bunuri americane. Carney a declarat că „vechea” relație dintre Statele Unite și Canada este „terminată”.

El l-a invitat pe Charles în Canada pentru a sublinia suveranitatea țării.

Observatorii familiei regale au remarcat mai multe semnale subtile din partea regelui menite să indice sprijinul pentru Canada.

El a purtat o cravată roșie în timpul unei întâlniri cu Carney, a plantat un arțar la Palatul Buckingham și a prezentat o sabie ceremonială unui membru al Senatului Canadei.

În decurs de două săptămâni în martie, Charles s-a întâlnit cu fostul prim-ministru Justin Trudeau la Palatul Sandringham și apoi l-a găzduit pe succesorul său, Carney, la Palatul Buckingham. Trudeau a spus că au discutat „chestiuni de importanță”, inclusiv „viitorul suveran și independent al Canadei”.

„Nu-mi amintesc să se fi întâmplat asta înainte”, a spus Robert Hardman, autorul cărții „The Making of a King: King Charles III and the Modern Monarchy”.

„Acestea nu sunt lucruri de prima pagină, dar se revine la ideea că politicienii fac puterea dură, iar regii fac diplomație”, a mai declarat Hardman.

Vizita regelui în Canada

Regele și regina au sosit la Ottawa luni. Au plantat un fag albastru la Rideau Hall, o reședință oficială, și au vizitat o piață de fermieri.

Regele Charles a aruncat un puc ceremonial la un joc de hochei stradal pentru copii și a avut o audiență formală cu Carney, guvernatorul general și liderii indigeni.

În timp ce majoritatea canadienilor susțin transformarea în republică sau sunt indiferenți, a existat o mică creștere a sprijinului pentru monarhie în ultimele luni, arată sondajele.

Bariera pentru a deveni republică este ridicată: ar necesita sprijinul ambelor Camere ale Parlamentului și al tuturor celor 10 legislaturi provinciale.

Discursul Tronului a fost în mare parte o reiterare a promisiunilor făcute de Carney în timpul campaniei electorale federale, cum ar fi reducerea impozitelor pentru clasa de mijloc, construirea mai multor locuințe accesibile și eliminarea barierelor comerciale dintre provincii și teritorii.

Discursul Tronului este de obicei supus unui vot pe care guvernul trebuie să-l câștige pentru a rămâne la putere.

Liberalii lui Carney au câștigat o pluralitate a locurilor în Camera Comunelor, dar nu au obținut o majoritate.

