„Regele Charles al III-lea și-a exprimat vreo îngrijorare cu privire la dorința președintelui Trump de a-i lua unul dintre regate de sub control?”, a întrebat jurnalistul.

Keir Starmer a răspuns ezitant: „Cred că încercați să creați o ruptură între noi, care nu există între cele mai apropiate națiuni”. El a adăugat că a avut „discuții foarte bune” cu Trump, dar că acest subiect nu a fost abordat.

“Thats enough.” Trump cuts Starmer off when he tries to answer a journalists question about what he thinks of Trumps move to annex Canada. pic.twitter.com/5AD9OIiMta