Filmele animate nu mai sunt afişate în secţiunea „Copii” a platformei, dar pot fi accesate de pe un cont de adult, însoţite de un avertisment referitor la „descrierile negative” prezente în respectivele animaţii, a precizat compania.

Aceste stereotipuri erau greșite atunci și sunt greșite și acum. În loc să înlăturăm acest conţinut, vrem să recunoaștem că el are un impact nociv, să învățăm din acest lucru și să lansăm o dezbatere pentru a crea împreună un viitor mai tolerant. Disney, într-un comunicat de presă:

”Pisicile aristocrate”, caricatură la adresa persoanelor asiatice

”Pisicile Aristocrate”, un film animat din 1970, are drept personaj o pisică siameză numită Shun Gon, ai cărei ochi oblici și dantura proeminentă au fost descriși ca fiind o caricatură a oamenilor din Asia de Est.

Într-una dintre scenele din ”Pisicile aristocrate”, personajele cântă celebra melodie „Everybody wants to be a cat”, iar pisica cu „chipul galben”, care cântă la pian cu bețișoare chinezești pentru mâncare.

Elefănţelul Dumbo şi batjocorirea americanilor de culoare

În acest film de animaţie, lansat în 1940, există o scenă în care Dumbo întâlneşte un grup de ciori pe al cărui lider îl cheamă Jim Crow, un stereotip rasial care reprezintă numele generic al afro-americanului lipsit de inteligenţă care cântă şi dansează, temă preluată în spectacolele în care un alb îşi vopsea faţa şi mâinile pentru a imita un negru.

În plus, legile Jim Crow sunt legile segregaţioniste aplicate în SUA în perioada 1876-1964 şi îndreptate împotriva americanilor de culoare.

”Peter Pan” îi ia în derâdere pe amerindieni

Se presupune că principalul motiv pentru care ”Peter Pan” ar fi fost blocat de către Disney copiiilor este că, într-una dintre scenele filmului, amerindienii sunt portretizaţi într-o manieră stereotipă care nu reflectă nici diversitatea şi nu reprezintă nici tradiţiile culturale autentice ale acestei populaţii, susţine compania Disney.

„Filmul îi prezintă (pe amerindieni) vorbind o limbă neinteligibilă. În plus, aceştia sunt deseori numiţi drept «piei-roşii», un termen jignitor”, conform Disney.

De asemenea, la un moment dat, Peter Pan şi Băieţii Pierduţi intră în jocul unui dans, în timpul căruia fac mişcări exagerate şi poartă peruci indiene, o bătaie de joc la adresa imaginii şi culturii amerindienilor”.

Disney a actualizat în octombrie, printr-un mesaj mai ferm, avertismentul cu privire la conținutul rasist din unele filme clasice de animație.

Astfel, atunci când sunt redate pe platforma de streaming Disney+, animațiile precum Dumbo, Peter Pan, Pisicile Aristocrate, dar şi Cartea Junglei afișează respectivul avertisment despre stereotipuri.

Decizia de a interzice filmele din conturile copiilor a fost luată de un grup de experți externi care au fost aduși pentru a evalua dacă conținutul „reprezenta publicul global”.

