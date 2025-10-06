Dmitri Medvedev (60 de ani), o portavoce a „șoimilor” Kremlinului pe tema războiului din Ucraina și luptei împotriva Occidentului, susține că „incidentele” cu drone le reamintesc europenilor ce înseamnă războiul.

„Principalul lucru este că europenii obtuzi simt pericolul războiului pe propria piele”, scrie fostul președinte al Rusiei, după ce drone apărute în mod misterios au afectat traficul aerian în Germania, Danemarca și Norvegia.

„Așa că se tem și tremură, ca niște animale mute conduse la abator”, continuă Medvedev, cerând ca europenii „să smulgă capetele” președintelui francez Emmanuel Macron și cancelarului german Friedrich Merz.

Emmanuel Macron și Friedrich Merz au devenit două ținte predilecte ale propagandei Kremlinului după ce au arătat un sprijin puternic pentru susținerea Ucrainei în fața invaziei ruse.

De la lansarea invaziei ruse la scară largă în Ucraina, la 24 februarie 2022, Dmitri Medvedev și-a făcut o reputație din discursul său virulent antioccidental, plin de jigniri și amenințări la adresa celor considerați „inamici” de către regimul de la Moscova.

Danemarca, Franța, Germania, Lituania, Norvegia și Suedia s-au confruntat în ultimele săptămâni cu incidente misterioase cu drone asupra unor obiective civile și militare. Aceste incidente vin după ce drone rusești au intrat în spațiile aeriene ale Poloniei și României.

De asemenea, pe 19 septembrie, trei avioane militare ruse au intrat pentru 12 minute în spațiul aerian al Estoniei, declanșând proteste din partea NATO și Uniunii Europene. Rusia a negat, în stilul său obișnuit, că s-ar afla la originea acestor provocări.

Danemarca acuză însă Rusia că duce un război hibrid împotriva sa pentru a genera „incertitudine” și a induce ideea „inevitabilității amenințării războiului”. În plus, Rusia vrea să testeze limitele clauzei de apărare colectivă din cadrul NATO.

La rândul lui, cancelarul Merz a pus incursiunile cu drone pe seama Rusiei. Potrivit lui Merz, dronele au fost neînarmate, dar reprezintă o provocare mai mare decât în perioada Războiului Rece, cuprinsă între sfârșitul celui de Al Doilea Război Mondial în 1945 și destrămarea Uniunii Sovietice în 1991.

