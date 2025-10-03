„Rusia poartă un război hibrid împotriva Danemarcei deoarece vrea să creeze incertitudine”, a spus Ahrenkiel, citat de Bloomberg.

Potrivit oficialului danez de rang înalt, Rusia folosește acum mijloace „care ar fi fost de neconceput” înainte de lansarea invaziei la scară largă din Ucraina, la 24 februarie 2022.

„Rusia vrea să ne facă să credem în inevitabilitatea amenințării războiului”, consideră Ahrenkiel.

Rusia testează limitele clauzei de apărare reciprocă din cadrul NATO

În opinia sa, obiectivul Kremlinului este de a schimba domeniul de aplicare al clauzei de apărare colectivă a NATO. „Rusia nu are niciun interes să înceapă un război real împotriva noastră. Dar când vine vorba de amenințări hibride, linia dintre ceea ce constituie un atac și ceea ce nu este se estompează treptat”, afirmă Thomas Ahrenkiel.

Ministrul danez al Apărării, Troels Lund Poulsen, a menționat la rândul lui că se așteaptă la mai multe atacuri hibride împotriva Europei. În opinia sa, următorul atac asupra Danemarcei ar putea să nu fie cu drone, ci în spațiul cibernetic.

Raport – Danemarca exclude deocamdată riscul unui atac militar direct din partea Rusiei

Un raport publicat vineri de Serviciul de Informații Militare al Danemarcei constată că există o amenințare ridicată de sabotaj împotriva trupelor daneze și de provocări militare împotriva statelor membre NATO. Cu toate acestea, autorii raportului exclud deocamdată riscul ca Rusia să atace direct Danemarca.

Aceste declarații și constatări vin după ce drone au fost reperate în zona unor infrastructuri militare și civile din Danemarca. Aceste incidente au dus la închiderea aeroportului din Copenhaga.

Incidente similare, atribuite Rusiei, au fost semnalate în ultimele săptămâni în Franța, Germana, Lituania și Norvegia și Suedia. Anterior, drone rusești au pătruns în spațiile aeriene ale Poloniei și României pe fondul unor atacuri aeriene împotriva Ucrainei.

Vladimir Putin glumește pe seama incidentelor cu drone

Vladimir Putin susține că Rusia nu este implicată în aceste atacuri, deși primele dovezi îl contrazic pe liderul rus. Glumind pe seama incursiunilor cu drone, Putin a spus că nu va mai trimite dispozitive aeriene fără pilot „nici în Franța, nici în Danemarca”. El a pus aceste incidente pe seama unor „ciudați care se distrează”.

Danemarca și alte țări suspectează că incidentele cu drone de săptămâna trecută au fost provocate de la bordul unui petrolier din flota-fantomă a Kremlinului care a plecat săptămâna trecută din portul rusesc Primorsk cu destinația India. Petrolierul a fost încercuit în timp de staționa în apropierea unui parc eolian maritim din Franța, iar căpitanul vasului va fi judecat pentru „refuz de a se conforma”.

Kremlinul, deranjat de sprijinul Danemarcei pentru Ucraina

Danemarca este unul dintre principalii donatori pentru armata ucraineană. Țara scandinavă a acordat un ajutor în valoare de 2,9% din PIB-ul său pentru susținerea Ucrainei în fața invaziei ruse. Bloomberg crede că acest lucru explică de ce Danemarca a devenit o țintă pentru dronele rusești.

Cu câteva zile înainte de incidentele cu drone, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe Maria Zaharova a acuzat Danemarca de „politică ostilă” față de Rusia și a amenințat-o cu „riscuri de escaladare”. Reacția Zaharovei a venit după ce Copenhaga și Kiev au semnat un acord privind producţia de combustibil pentru noua rachetă ucraineană de lungă distanţă „Flamingo”.

