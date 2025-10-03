„Rusia poartă un război hibrid împotriva Danemarcei deoarece vrea să creeze incertitudine”, a spus Ahrenkiel, citat de Bloomberg.

Potrivit oficialului danez de rang înalt, Rusia folosește acum mijloace „care ar fi fost de neconceput” înainte de lansarea invaziei la scară largă din Ucraina, la 24 februarie 2022.

„Rusia vrea să ne facă să credem în inevitabilitatea amenințării războiului”, consideră Ahrenkiel.

Rusia testează limitele clauzei de apărare reciprocă din cadrul NATO

În opinia sa, obiectivul Kremlinului este de a schimba domeniul de aplicare al clauzei de apărare colectivă a NATO. „Rusia nu are niciun interes să înceapă un război real împotriva noastră. Dar când vine vorba de amenințări hibride, linia dintre ceea ce constituie un atac și ceea ce nu este se estompează treptat”, afirmă Thomas Ahrenkiel.

Ministrul danez al Apărării, Troels Lund Poulsen, a menționat la rândul lui că se așteaptă la mai multe atacuri hibride împotriva Europei. În opinia sa, următorul atac asupra Danemarcei ar putea să nu fie cu drone, ci în spațiul cibernetic.

Raport – Danemarca exclude deocamdată riscul unui atac militar direct din partea Rusiei

Un raport publicat vineri de Serviciul de Informații Militare al Danemarcei constată că există o amenințare ridicată de sabotaj împotriva trupelor daneze și de provocări militare împotriva statelor membre NATO. Cu toate acestea, autorii raportului exclud deocamdată riscul ca Rusia să atace direct Danemarca.

Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop
Recomandări
Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop

Aceste declarații și constatări vin după ce drone au fost reperate în zona unor infrastructuri militare și civile din Danemarca. Aceste incidente au dus la închiderea aeroportului din Copenhaga.

Incidente similare, atribuite Rusiei, au fost semnalate în ultimele săptămâni în Franța, Germana, Lituania și Norvegia și Suedia. Anterior, drone rusești au pătruns în spațiile aeriene ale Poloniei și României pe fondul unor atacuri aeriene împotriva Ucrainei.

Vladimir Putin glumește pe seama incidentelor cu drone

Vladimir Putin susține că Rusia nu este implicată în aceste atacuri, deși primele dovezi îl contrazic pe liderul rus. Glumind pe seama incursiunilor cu drone, Putin a spus că nu va mai trimite dispozitive aeriene fără pilot „nici în Franța, nici în Danemarca”. El a pus aceste incidente pe seama unor „ciudați care se distrează”.

Danemarca și alte țări suspectează că incidentele cu drone de săptămâna trecută au fost provocate de la bordul unui petrolier din flota-fantomă a Kremlinului care a plecat săptămâna trecută din portul rusesc Primorsk cu destinația India. Petrolierul a fost încercuit în timp de staționa în apropierea unui parc eolian maritim din Franța, iar căpitanul vasului va fi judecat pentru „refuz de a se conforma”.

Kremlinul, deranjat de sprijinul Danemarcei pentru Ucraina

Danemarca este unul dintre principalii donatori pentru armata ucraineană. Țara scandinavă a acordat un ajutor în valoare de 2,9% din PIB-ul său pentru susținerea Ucrainei în fața invaziei ruse. Bloomberg crede că acest lucru explică de ce Danemarca a devenit o țintă pentru dronele rusești.

Cu câteva zile înainte de incidentele cu drone, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe Maria Zaharova a acuzat Danemarca de „politică ostilă” față de Rusia și a amenințat-o cu „riscuri de escaladare”. Reacția Zaharovei a venit după ce Copenhaga și Kiev au semnat un acord privind producţia de combustibil pentru noua rachetă ucraineană de lungă distanţă „Flamingo”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cum arată mormântul lui Dan Spătaru la 21 de ani de la moartea sa. Toți trecătorii observă asta când ajung în cimitir. Acum, s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția, mai ales în a treia poză
Viva.ro
Cum arată mormântul lui Dan Spătaru la 21 de ani de la moartea sa. Toți trecătorii observă asta când ajung în cimitir. Acum, s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția, mai ales în a treia poză
Sunt imaginile momentului. Elena Udrea s-a întors la Parlament! Elegantă din cap până-n picioare, însoțită de iubitul ei, Adrian Alexandrov, fosta ministră a atras atenția tuturor! Ce a făcut la Camera Deputaților
Unica.ro
Sunt imaginile momentului. Elena Udrea s-a întors la Parlament! Elegantă din cap până-n picioare, însoțită de iubitul ei, Adrian Alexandrov, fosta ministră a atras atenția tuturor! Ce a făcut la Camera Deputaților
De ce Catinca și Calina iau în considerare mutarea din România după participarea la Asia Express: „De la jigniri la amenințări cu moartea…”
Elle.ro
De ce Catinca și Calina iau în considerare mutarea din România după participarea la Asia Express: „De la jigniri la amenințări cu moartea…”
gsp
Colțul de rai din România pe care au pus ochii Mircea Lucescu și Gigi Becali. „Suntem dispuși să le oferim 7 hectare de parc”
GSP.RO
Colțul de rai din România pe care au pus ochii Mircea Lucescu și Gigi Becali. „Suntem dispuși să le oferim 7 hectare de parc”
„De ce nu mergi la muncă? Trăiești din banii fiului tău!”. Tatăl fotbalistului multimilionar s-a filmat și a răspuns criticilor
GSP.RO
„De ce nu mergi la muncă? Trăiești din banii fiului tău!”. Tatăl fotbalistului multimilionar s-a filmat și a răspuns criticilor
Parteneri
Știrea tristă a zilei. Actorul adorat de românce a ajuns în scaun cu rotile. Boala rară și incurabilă l-a degradat vizibil, îl lasă fără voce și fără putere. Mai are doar o mână funcțională
Libertateapentrufemei.ro
Știrea tristă a zilei. Actorul adorat de românce a ajuns în scaun cu rotile. Boala rară și incurabilă l-a degradat vizibil, îl lasă fără voce și fără putere. Mai are doar o mână funcțională
Anunț de ultimă oră de la Cristina Bâtlan! A vrut să se știe chiar de la ea! Ce s-a întâmplat cu celebra milionară: “Mi-e teamă de un nou divorț!”
Avantaje.ro
Anunț de ultimă oră de la Cristina Bâtlan! A vrut să se știe chiar de la ea! Ce s-a întâmplat cu celebra milionară: “Mi-e teamă de un nou divorț!”
Andreea Esca și Alexandre Eram, 25 de ani de iubire: momente de colecție de la nunta lor
Tvmania.ro
Andreea Esca și Alexandre Eram, 25 de ani de iubire: momente de colecție de la nunta lor

Alte știri

Româncă prinsă într-un aeroport din Italia cu heroină ascunsă în stomac: 120 de capsule descoperite la controlul cu raze X
Știri România 17:33
Româncă prinsă într-un aeroport din Italia cu heroină ascunsă în stomac: 120 de capsule descoperite la controlul cu raze X
Medic român exclus în Marea Britanie pentru abuz sexual, liber să profeseze din nou în România
Știri România 14:57
Medic român exclus în Marea Britanie pentru abuz sexual, liber să profeseze din nou în România
Parteneri
România, în pericol? Cât de mare e riscul unui atac sub steag fals. General: „Ne trebuie arme defensive mai mult decât tancuri”
Adevarul.ro
România, în pericol? Cât de mare e riscul unui atac sub steag fals. General: „Ne trebuie arme defensive mai mult decât tancuri”
Au scos documentul despre banii lui Călin Georgescu, folosiți în campanie. AEP i-a studiat trei luni dosarul, iar rezultatul este cu totul neașteptat
Fanatik.ro
Au scos documentul despre banii lui Călin Georgescu, folosiți în campanie. AEP i-a studiat trei luni dosarul, iar rezultatul este cu totul neașteptat
Shein și Temu pregătesc bomba pe piața românească! Livrările pot exploda peste noapte
Financiarul.ro
Shein și Temu pregătesc bomba pe piața românească! Livrările pot exploda peste noapte
Superliga.ro (P)
Al Hamlawi cucerește Craiova: “Am stat în scaun cu rotile un an!”
Al Hamlawi cucerește Craiova: “Am stat în scaun cu rotile un an!”
Yanis Pîrvu: „Sper să ajung să mă clasez în top 20 la Balonul de Aur”
Yanis Pîrvu: „Sper să ajung să mă clasez în top 20 la Balonul de Aur”
Parteneri
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la botezul fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
Elle.ro
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la botezul fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
Va fi nunta anului 2026 în România! Tocmai ce a spus "Da" și toată țara vorbește deja despre asta! Felicităăăări!!
Unica.ro
Va fi nunta anului 2026 în România! Tocmai ce a spus "Da" și toată țara vorbește deja despre asta! Felicităăăări!!
Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”
Viva.ro
Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”

Monden

În ce țară și-ar dori Micutzu să aibă spectacole de stand-up comedy: „Oameni calzi, cu suflet mare”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:33
În ce țară și-ar dori Micutzu să aibă spectacole de stand-up comedy: „Oameni calzi, cu suflet mare”
Mihai Bendeac și Maurice Munteanu, hipnotizați la The Ticket. Ce se întâmplă în ediția de sâmbătă
Stiri Mondene 17:00
Mihai Bendeac și Maurice Munteanu, hipnotizați la The Ticket. Ce se întâmplă în ediția de sâmbătă
Parteneri
Mădălina Ghenea, imagini de colecție. Fiica Charlotte îi seamănă izbitor. Cum arăta actrița în adolescență
TVMania.ro
Mădălina Ghenea, imagini de colecție. Fiica Charlotte îi seamănă izbitor. Cum arăta actrița în adolescență
Bărbat din Bistrița-Năsăud, reținut pentru terorism. A fabricat dispozitive explozive și plănuia un atentat
ObservatorNews.ro
Bărbat din Bistrița-Năsăud, reținut pentru terorism. A fabricat dispozitive explozive și plănuia un atentat
Ultima oră! Lumea întreagă, în lacrimi, după sinuciderea neașteptată a unui star! În puterea vârstei și a carierei, a fost învins de propria durere
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Lumea întreagă, în lacrimi, după sinuciderea neașteptată a unui star! În puterea vârstei și a carierei, a fost învins de propria durere
Parteneri
Reacție în 5 cuvinte a lui Valentin Ceaușescu pentru Gazetă, după ce s-a scris că are probleme medicale grave și cere ajutorul statului
GSP.ro
Reacție în 5 cuvinte a lui Valentin Ceaușescu pentru Gazetă, după ce s-a scris că are probleme medicale grave și cere ajutorul statului
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!” » „Printre cei mai buni 5 portari din Europa”, acum în sărăcie lucie, muncește pe câmp: „Trăim 3 oameni cu 140 de euro pe lună”
GSP.ro
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!” » „Printre cei mai buni 5 portari din Europa”, acum în sărăcie lucie, muncește pe câmp: „Trăim 3 oameni cu 140 de euro pe lună”
Parteneri
Este pregătit ELCEN să dea căldură bucureștenilor, pe fondul scăderii abrupte a temperaturilor?
Mediafax.ro
Este pregătit ELCEN să dea căldură bucureștenilor, pe fondul scăderii abrupte a temperaturilor?
Rezultatele necropsiilor copiilor morți la Spitalul „Sf. Maria” din Iași. Raportul Ministerului Sănătății ajunge la Parchet, ancheta ar putea duce la arestări: „Este strigător la cer”
StirileKanalD.ro
Rezultatele necropsiilor copiilor morți la Spitalul „Sf. Maria” din Iași. Raportul Ministerului Sănătății ajunge la Parchet, ancheta ar putea duce la arestări: „Este strigător la cer”
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Promo
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Advertorial
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Varza la butoi fără apă: rețetă tradițională pas cu pas
Redactia.ro
Varza la butoi fără apă: rețetă tradițională pas cu pas
Klaus Iohannis, executat silit. Inspectorii ANAF au spart ușa și au shimbat yala unui imobil din Sibiu
KanalD.ro
Klaus Iohannis, executat silit. Inspectorii ANAF au spart ușa și au shimbat yala unui imobil din Sibiu

Politic

Ilie Bolojan, întrebat când răspunde la întrebările incomode: „Dacă țineți discursuri ideologice, nu rezolvăm nimic”
Politică 15:02
Ilie Bolojan, întrebat când răspunde la întrebările incomode: „Dacă țineți discursuri ideologice, nu rezolvăm nimic”
Institutul Diplomatic Român, aproape de desființare după 20 de ani. Oana Țoiu, replică scurtă când a fost întrebată ce se întâmplă
Politică 14:33
Institutul Diplomatic Român, aproape de desființare după 20 de ani. Oana Țoiu, replică scurtă când a fost întrebată ce se întâmplă
Parteneri
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Spotmedia.ro
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Transfer bombă! Nicolae Stanciu, împrumut în iarnă de la Genoa în SuperLiga?! „Sunt discuții! E un plan care se creionează dacă au șanse la titlu”. Exclusiv
Fanatik.ro
Transfer bombă! Nicolae Stanciu, împrumut în iarnă de la Genoa în SuperLiga?! „Sunt discuții! E un plan care se creionează dacă au șanse la titlu”. Exclusiv
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt
Spotmedia.ro
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt