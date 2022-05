Documentul, care se bazează pe informații declasificate, analizează amploarea activității navale ruse pe coasta sudică a Ucrainei și în Peninsula Crimeea. Blocada care a urmat invaziei rusești declanșate la finalul lunii februarie a oprit traficul maritim civil și a pus în pericol lanțul global de aprovizionare cu alimente, potrivit unui oficial american care a vorbit, sub protecția anonimatului, pentru Washington Post.

„Impactul acțiunilor Rusiei nu este de înțeles, având în vedere că exporturile maritime ale Ucrainei sunt vitale pentru securitatea alimentară globală”, a declarat oficialul american.

În ultimele zile, numeroși lideri occidentali au avertizat că blocada rusească reprezintă una din cele mai mari amenințări asupra stabilității globale de la începutul războiului.

La Forumul Economic Mondial, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a precizat că 20 de milioane de tone de cereale sunt blocate în Ucraina. Rusia a bombardat intenționat depozite de cereale și „își stochează propriile exporturi ca o formă de șantaj”, a precizat von der Leyen, întrucât „își păstrează rezervele pentru a crește prețurile globale și schimbă cerealele la schimb pentru sprijin politic.”

„Folosește foametea și cerealele la schimb pentru a-și exercita putere”, a transmis președinta Comisiei Europene

Ea a subliniat că statele sensibile politic sunt în special vulnerabile și a oferit, drept exemplu, Libanul, unde prețul pâinii a crescut cu 70% sau Somalia, către care furnizarea de alimente prin portul ucrainean Odesa a fost stopată din cauza războiului.

Secretarul de stat american Antony Blinken a manifestat îngrijorări similare, într-un discurs susținut săptămâna trecută la ONU. Șeful diplomației americane a numit blocada rusească „un efort deliberat” de a destabiliza lanțul global de aprovizionare cu alimente.

După ce Rusia a emis un avertisment marinarilor în februarie, zone importante din Marea Neagră au fost închise traficului comercial. „Armata rusă a blocat în repetate rânduri culoarele sigure de trecere din Ucraina prin strâmtoarea Kerci, a întărit controlul asupra Mării Azov, prin staționare de nave de război în porturile ucrainene. De asemenea, Rusia a lovit în repetate rânduri porturile ucrainene”, a acuzat Blinken.

„Lanțul de aprovizionare cu alimente pentru milioane de ucraineni – și multe alte milioane la nivel mondial – este, la propriu, ținut ostatic de armata rusă”, a completat secretarul de stat american.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut Rusiei, în repetate rânduri în ultimele săptămâni, să oprească blocada. În timpul mesajului adresat în fața adunării de la Davos, Zelenski a spus că forțele ruse blochează Ucraina din a exporta 22 de milioane de tone de cereale, ulei de floarea soarelui și alte alimente care putrezesc în Ucraina”.

„Dacă nu exportăm cereale în următoarele luni, dacă nu există acorduri politice cu Rusia prin intermediari, va fi foamete, va fi catastrofă, va fi penurie și vor fi prețuri mari”, a avertizat Zelenski.

Cu toate acestea, puterile occidentale nu au capacitatea de a încheia blocada rusească. Statele Unite nu au nave în Marea Neagră, potrivit șefului Statelor Majore ale Armatei Americane, generalul Mark Milley. Administrația Biden a respins în repetate rânduri orice implicare directă în război.

Blocada se datorează parțial și Ucrainei, arată documentul consultat de Washington Post. E drept însă că Kievul nu prea a avut de ales.

Ucraina s-a concentrat pe prevenirea unui „atac amfibie” (n.r. – cu nave care transportă infanterie pentru a ataca de pe mare și de pe uscat) în principale orașe și zone de pe coastă, unde Moscova și-a concentrat eforturile de război după ce a eșuat în a captura capitala Kiev și alte orașe cheie.

Asta a dus, ca și atacurile trupelor ruse, la blocarea activităților comerciale în porturile ucrainene.

„În prezent, există un blocaj (în regiunea Mării Negre) din dorința ucrainenilor de a se asigura că nu există nicio debarcare pentru un atac asupra portului Odesa”, a declarat generalul Milley. Astfel, zona a devenit un „spațiu interzis” pentru transportul comercial.

Armata ucraineană a reușit și câteva succese notabile împotriva marinei ruse, precum scufundarea navel amiral Moskva în Marea Neagră, cu sprijinul informațiilor oferite de Statele Unite. Dar aceste reușite au fost insuficiente pentru redeschiderea porturilor.

Danemerca plănuiește să trimită rachete antinavă Harpoon pentru a ajuta Ucraina să deblocheze porturile, dar vor trece luni bune până când soldații ucraineni vor fi antrenați să folosească echipamentul, potrivit experților militari.

„Chiar și înainte de invazia rusească asupra Ucrainei, 2022 este estimat ca cel mai nesigur an din punct de vedere alimentar din istorie, ceea ce făcea aprovizionarea din Ucraina crucială”, a declarat Michael Carpentier, ambasador al SUA la OSCE, într-un discurs susținut săptămâna trecută la Viena.

Potrivit diplomatului, care citează relatări ale guvernului de la Kiev, forțele ruse au furat 400.000 de tone de cereale, cât și echipamente agricole, pe care le-au dus în Rusia. De asemenea, soldații au distrus drumuri, căi ferate și stații de tren folosite pentru export, pe lângă blocada din porturi.

„Drept rezultat al agresiunii rusești, penuria de alimente se aprofundează și prețurile cresc, exarcerbând suferințele a milioane de persoane vulnerabile de pe întreg globul”, a precizat Carpentier, care a subliniat că Programul Alimentar Mondial estimează că războiul ar putea duce 47 de milioane de persoane în „insecuritate alimentară severă”.

Imaginile surprinse din satelit confirmă unele acuzații făcute de Carpentier și guvernul ucrainean. Fotografii prezentate de Maxar Tehnologies arată nave rusești care descarcă cereale în portul Sevastopol din Crimeea, anexată ilegal de Rusia.

New satellite images from „Maxar Technologies” show stolen Ukrainian grain being loaded on Russian ships in Crimea.

There are two ships under the flag of Russia, docked and loaded with stolen Ukrainian grain in the port of the temporarily occupied Sevastopol pic.twitter.com/DtQRyCeQnM