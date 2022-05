Armata ucraineană a publicat pentru prima dată imagini cu forțele speciale care folosesc drone kamikaze de fabricație străină pentru a ataca poziții ale trupelor ruse. Potrivit armatei ucrainene, drona era echipată cu un explozibil puternic care a provocat daune unui tanc rusesc, după ce l-a lovit, relatează CNN.

„Utilizarea în luptă a UAV-urilor (aparate fără pilot, n.r.) kamikaze este o practică constantă a Forțelor pentru Operațiuni Speciale ale Ucrainei în războiul cu invadatorii ruși”, a transmis armata ucraineană. „Acesta este un bun exemplu al modului în care ajutorul partenerilor străini, împreună cu pregătirea și profesionalismul soldaților noștri, dau rezultate pozitive pe front”, au precizat reprezentanții armatei ucrainene.

#Ukraine: Ukrainian SSO (SOF) published rare footage of a kamikaze drone in action, which we identied as a US-supplied Switchblade 300 – hitting a Russian T-72B3 tank with its crew on top.

The tank is unlikely to receive any serious damage, which cannot be said about the crew. pic.twitter.com/sRm5GQNRyL