Românii au fost arestați pe 7 aprilie

Mario-Alexandru Ratou, de 26 de ani, fără domiciliu stabil, a fost acuzat de violul unei fete cu vârsta sub 16 ani, iar Mario-Vifor Ratou, de 22 de ani, tot fără domiciliu stabil, a fost acuzat de violul unei minore și de lipsire de libertate, a transmis Greater Manchester Police (GMP), într-un comunicat. Poliția nu menționează dacă între cei doi români există un grad de rudenie.

Bărbații au fost arestați pe 7 aprilie, în urma unei sesizări privind un viol comis într-un apartament din zona Green Quarter a orașului Manchester, în aceeași zi.

Ambii români au apărut în fața Tribunalului sâmbătă, 11 aprilie, și au fost plasați în arest preventiv.

În cauză a fost cercetat și un al treilea bărbat, în vârstă de aproximativ 20 de ani. Acesta a fost arestat sub suspiciunea de viol, dar a fost eliberat, ulterior, pe cauțiune, ancheta în cazul său fiind în desfășurare.

Poliția solicită sprijinul populației și face apel la calm

Poliția din Manchester a solicitat sprijinul populației, încurajând orice persoană care deține informații relevante să le transmită anchetatorilor.

„Prioritatea noastră este să ne asigurăm că fata și cele două prietene ale sale, care se aflau alături de ea în momentul atacului, continuă să beneficieze de sprijin specializat în această perioadă traumatizantă și pe parcursul desfășurării procesului”, a precizat comisarul-șef David Meeney, comandantul districtului Manchester al GMP, potrivit comunicatului.

Reprezentantul Poliției a făcut apel la calm. „Știm că acest lucru va provoca îngrijorare în rândul comunităților noastre, însă, întrucât procedurile penale sunt acum în curs, îndemn publicul să nu speculeze, astfel încât procesul legal să poată urma cursul normal pentru fata și familia ei”, a mai precizat comisarul-șef.

