Pedeapsă mult mai mică primită de bărbat la apel

La apel, judecătorii aproape au înjumătățit pedeapsa acordată pe fond. Amintim că în iulie 2025, Judecătoria Sectorului 4 l-a condamnat pe acesta la 13 ani şi 3 luni de închisoare.

„În baza art. 38 alin. 1 Cod penal rap. la art. 39 alin. 1 lit. b) Cod penal, contopeşte pedepsele principale şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 6 ani închisoare, la care adaugă sporul de o treime din cealaltă, respectiv 1 an şi 10 luni închisoare, urmând ca inculpatul să execute în final pedeapsa rezultantă de 7 ani şi 10 luni închisoare, în regim de detenţie”, se arată în hotărârea Curții de Apel București.

Adrian Cuculis, avocatul victimelor, susține că decizia definitivă a instanței este „insuficientă”.

„Kristof Lajos, supranumit profesorul de genii, a fost condamnat astăzi (11 februarie n.r.) la 7 ani și 10 luni pentru fapta de viol și agresiune sexuala. Amintesc faptul ca victimele erau 2 frați minori. Decizia Curții de Apel este definitivă și, într-o opinie personală, insuficientă”, a precizat avocatul Cuculis.

Instanța a stabilit și despăgubiri mai mici

Prima instanță a stabilit despăgubiri civile de 100.000 de euro pentru copiii agresați, dar Curtea de Apel București (CAB) a dispus reducerea sumei la 30.000 de euro.

„Deși pe fond fuseseră obținute despăgubiri morale de 100.000 euro, CAB a dispus reducerea lor la 30.000 de euro. Cazul a putut fi probat prin monitorizarea video a lui Lajos în interiorul apartamentului unde se săvârșeau ororile”, a mai adăugat avocatul Adrian Cuculis.

Cine este Lajos Kristof

Lajos Kristof susținea că descoperă şi pregătește copiii cu abilităţi speciale în mediile defavorizate. Lajos Kristof a fondat școala numită Amias International School, pe al cărei site scrie că a fost acreditată din 2023, dar Ministerul Educației a negat acest lucru.

Bărbatul a fost prins în flagrant delict pe 20 iulie 2024, când întreţinea relaţii sexuale cu un băiat de 14 ani, într-un apartament din sectorul 4.

Lajos Kristof a fost trimis în judecată pentru viol în ianuarie 2025, iar procurorii l-au acuzat de multiple acte, însă numărul exact al faptelor nu a fost stabilit.

„Faptul că nu se cunoaște numărul de acte materiale derivă din faptul că, deși erau plângeri multiple pe numele acestui profesor, doar una dintre plângeri a fost abordată cu adevărat serios atunci când lui Lajos i-au fost montate camere video în apartamentul unde își viola elevii”, a explicat, atunci, avocatul Cuculis.



