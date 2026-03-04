Donald Trump a spus în 2011 și 2012 că Barack Obama va începe un război în Iran pentru a fi reales

O analiză CNN KFile a constatat că Trump a făcut aceste afirmații pe parcursul anilor 2011 și 2012 în apariții la radio și la televiziune, precum și într-un video de pe YouTube, șters ulterior, și pe Twitter.

Trump a criticat în mod constant politica lui Obama față de Iran – principala realizare a acesteia a fost un acord negociat la nivel internațional, încheiat în 2015, care a ridicat sancțiunile în schimbul reducerii programului său de arme nucleare de către Iran. Administrația Trump a reimpus toate sancțiunile în 2018.

„Președintele nostru va începe un război cu Iranul pentru că nu are absolut nicio capacitate de negociere”, a spus Trump într-un videoclip din noiembrie 2011 pe canalul său de YouTube.

„Este slab și ineficient”, a adăugat Trump. „Așa că da, cred că va ataca Iranul cândva înainte de alegeri, pentru că el crede că aceasta este singura modalitate prin care poate fi reales.”

Vorbind la emisiunea radio Sean Hannity în ianuarie 2012, Trump a prezis „un fel de război” cu Iranul înainte de alegerile din acel an.

„Eu spun că va începe un război în Iran înainte de alegeri, ceea ce va face foarte dificilă victoria republicanilor”, a spus Trump. „Va începe un război, știți, vieți vor fi irosite fără motiv.”

„Cred că se va întâmpla cândva înainte de alegeri. Va începe un fel de război”, a adăugat Trump.

În emisiunea On the Record de la Fox News, în februarie 2012, Trump a spus că este „destul de trist” să apună asta, dar că Obama va porni un război cu toate acestea.

„Am mai spus înainte, cred că Obama va intra în război cu Iranul pentru că el consideră că este un lucru bun din punct de vedere politic”, a spus Trump. „Este destul de trist și este un lucru destul de trist de spus, dar cred că va intra cu siguranță în război cu Iranul. Cred că el consideră asta ca fiind pozitiv din punct de vedere politic și cred că așteaptă doar momentul potrivit.”

Într-o declarație la emisiunea Laura Ingraham din aprilie 2012, Trump și-a repetat predicția. „Cred că președintele va începe un război cu Iranul”, a spus Trump. „Cred că va fi un lucru popular pe termen scurt. Și cred că va face asta din motive politice.”

Trump a făcut aceeași predicție în emisiunea Justice with Judge Jeanine de pe Fox News în acea lună.

„În opinia mea, Obama va începe un război”, a spus Trump. „Timp de aproximativ trei săptămâni ar fi foarte popular, apropo, șase luni mai târziu ar fi foarte nepopular, dar până atunci va fi prea târziu.”

„Ei bine, cred că ar face-o”, a continuat Trump. „Cred că o va face – fie că o va face sub pretextul Israelului sau nu – dar cred că ar face-o. Am făcut această predicție. Să vedem ce se întâmplă. Multe dintre predicțiile mele, după cum știți mai bine decât oricine, s-au adeverit.”

