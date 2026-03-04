„Donald Trump poartă un război ilegal”

Cei doi senatori democrați din Massachusetts au participat marți la un briefing privat referitor la conflictul dintre Statele Unite, Israel și Iran. Într-o postare pe platforma X, Ed Markey a declarat că întâlnirea „nu a făcut decât să confirme ceea ce știam deja”.

„Donald Trump poartă un război ilegal și nu are niciun plan pentru a-l încheia”, a afirmat Markey. „Astăzi a spus că am atacat Iranul pentru că a avut un sentiment. Dar noi știm adevărul. Trump minte despre capacitatea nucleară a Iranului, minte despre capacitățile sale de rachete și târăște Statele Unite într-un nou război fără sfârșit în Orientul Mijlociu”.

Senatorul a mai spus că președintele este „complet scăpat de sub control” și a adăugat: „Americanii și-au pierdut deja viața din cauza minciunilor sale. Războiul din Iran trebuie să se încheie acum”.

Elizabeth Warren: „Este mult mai grav decât credeți”

La rândul său, Elizabeth Warren a transmis un mesaj similar după sesiunea clasificată cu administrația Trump privind efortul militar americano-israelian împotriva Iranului.

„Tocmai am ieșit dintr-un briefing clasificat despre Iran și iată ce pot spune: este mult mai grav decât credeți. Aveți dreptate să fiți îngrijorați”, a declarat Warren. Senatoarea a susținut că administrația „nu are niciun plan în Iran”, descriind acțiunea militară drept ilegală și bazată pe informații false.

Ea a afirmat că războiul a fost declanșat fără o amenințare iminentă la adresa Statelor Unite și că Trump nu a oferit încă o justificare clară pentru operațiune și nici o strategie concretă pentru încheierea acesteia.

Marco Rubio justifică atacul împotriva Iranului

Într-o conferință de presă susținută marți seara, secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a justificat din nou atacul lansat de SUA și Israel asupra Iranului.

„Iranul este condus de fanatici religioși nebuni. Au ambiția de a avea arme nucleare. Intenționează să dezvolte aceste arme nucleare în spatele unui program de rachete, drone și terorism, astfel încât lumea să nu îi poată atinge de teama acestor lucruri. Și acesta este cel mai slab moment al lor. Acum este momentul să acționăm împotriva lor”, a declarat Rubio, potrivit aninews.in.

El a afirmat că președintele Donald Trump a decis să le „ia rachetele, marina, dronele și capacitatea de a produce aceste lucruri”, pentru ca Iranul să nu poată avea niciodată o armă nucleară. „A fost decizia corectă și lumea va fi un loc mai sigur atunci când acești clerici radicali nu vor mai avea acces la aceste arme”, a adăugat oficialul american.

Donald Trump: „Dacă ar fi avut arma nucleară, ar fi folosit-o”

Președintele Donald Trump a descris regimul islamist din Iran drept „oameni nebuni” care ar fi folosit o armă nucleară dacă ar fi avut acces la una.

„Dacă nu am fi făcut ceea ce facem acum, ar fi fost un război nuclear și ar fi distrus multe țări, pentru că sunt oameni bolnavi. Sunt furioși. Sunt nebuni. Acești oameni sunt nebuni – iar dacă ar fi avut o armă nucleară, ar fi folosit-o”, a declarat Donald Trump.

Sâmbătă, Statele Unite şi Israelul au lovit ţinte din Iran, concentrându-se asupra infrastructurii de rachete balistice şi a resurselor navale, iar liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis împreună cu mai mulţi înalţi oficiali.

Teheranul a ripostat cu atacuri cu rachete şi drone împotriva Israelului şi a instalaţiilor militare americane din Golf. Atacurile iraniene au afectat şi marile oraşe din regiune, inclusiv Riad şi Dubai.

Conflictul a perturbat şi traficul aerian în Orientul Mijlociu, companiile aeriene prelungind suspendarea zborurilor pe măsură ce schimbul de atacuri a intrat în a doua zi. În noaptea de duminică spre luni, o bază a forțelor aeriene britanice din Cipru a fost vizată de un „presupus atac cu dronă”, iar marți, 3 martie, Ambasada SUA din Riad a fost lovită de două drone suspectate a fi iraniene, au declarat pentru CNN două surse apropiate situației. Ministerul Apărării saudit a confirmat atacul, precizând că a provocat „incendii limitate și pagube materiale minore”.

Donald Trump a declarat că se așteaptă ca operațiunea americană împotriva Iranului să dureze „patru săptămâni sau mai puțin”, fără a oferi detalii despre planul său.

