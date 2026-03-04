Demersul are loc în contextul în care Pentagonul încearcă să își refacă stocurile după loviturile asupra Iranului și alte operațiuni militare recente, au declarat pentru Reuters cinci surse familiarizate cu planul.

Companii precum Lockheed Martin și RTX, compania-mamă a Raytheon, alături de alți furnizori importanți, au fost invitate la reuniune, au precizat sursele, sub protecția anonimatului, deoarece discuțiile sunt private.

Întâlnirea evidențiază urgența resimțită la Washington de a consolida stocurile de armament, după ce operațiunea din Iran a consumat un volum semnificativ de muniții.

De când a început războiul Rusia-Ucraina în 2022 și Israelul a început operațiunile militare în Gaza, SUA au redus stocuri de armament în valoare de miliarde de dolari, inclusiv sisteme de artilerie, muniție și rachete antitanc. Conflictul din Iran a consumat rachete cu rază mai lungă de acțiune decât cele furnizate Kievului.

Cel puțin una dintre surse a declarat că reuniunea ar urma să se concentreze pe presiunile exercitate asupra producătorilor de armament pentru a accelera ritmul producției.

Lockheed, Pentagonul și Casa Albă nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii. RTX a refuzat să comenteze.

Într-o postare pe rețelele sociale din 2 martie, președintele american Donald Trump a afirmat că există un „stoc practic nelimitat” de muniții americane și că „războaiele pot fi purtate «la nesfârșit» și cu mare succes folosind doar aceste rezerve”.

Întâlnirea de la Casa Albă are loc în timp ce secretarul adjunct al Apărării, Steve Feinberg, coordonează în aceste zile activitatea Pentagonului privind o solicitare de buget suplimentar de aproximativ 50 de miliarde de dolari, care ar putea fi prezentată chiar pe 6 martie, potrivit uneia dintre surse.

Noile fonduri ar urma să acopere înlocuirea armamentului utilizat în conflictele recente, inclusiv în Orientul Mijlociu. Suma este preliminară și poate suferi modificări.

Eforturile de creștere a producției s-au intensificat după loviturile militare americane asupra Iranului, când SUA au folosit rachete de croazieră Tomahawk, avioane stealth F-35 și drone de atac unidirecționale, cu cost redus, pe 28 februarie.

Producătorul rachetelor Tomahawk, Raytheon, are un nou acord cu Pentagonul pentru a majora treptat producția la 1.000 de unități pe an. În prezent, Pentagonul intenționează să achiziționeze 57 de astfel de rachete în 2026, la un cost mediu de 1,3 milioane de dolari bucata.

Administrația a crescut constant presiunea asupra contractorilor din domeniul apărării pentru a prioritiza producția în detrimentul distribuirii profiturilor către acționari.

În ianuarie, Donald Trump a semnat un ordin executiv pentru identificarea contractorilor considerați că nu își îndeplinesc corespunzător contractele, în timp ce distribuie dividende acționarilor.

Pentagonul urmează să publice o listă a contractorilor cu performanțe slabe. Companiile incluse vor avea la dispoziție 15 zile pentru a prezenta planuri aprobate de consiliile de administrație pentru remedierea situației. Dacă aceste planuri vor fi considerate insuficiente, Pentagonul poate iniția măsuri de aplicare a legii, inclusiv rezilierea contractelor.

