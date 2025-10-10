Contextul întâlnirii Trump-Stubb

În cadrul unei întâlniri la Casa Albă cu președintele finlandez Alexander Stubb, Trump a abordat din nou subiectul, criticând Spania.

„După cum știți, am cerut să plătească cinci procente, nu două procente. Și majoritatea oamenilor au crezut că acest lucru nu se va întâmpla, iar acest lucru s-a întâmplat practic în unanimitate. Am avut un singur stat în urmă. A fost Spania. Spania”, a declarat Trump, citat de Euronews.

Președintele american a mers mai departe, sugerând excluderea Spaniei din alianță: „Poate că ar trebui să-i dați afară din NATO, sincer”. Aceste declarații reflectă frustrarea lui Trump față de țările NATO care nu își îndeplinesc obligațiile financiare.

Întâlnirea dintre Trump și Stubb a avut ca scop principal aprobarea unui acord pentru vânzarea a 11 spărgătoare de gheață medii către Finlanda. Acordul, în valoare de aproximativ 6,1 miliarde de dolari, prevede livrarea primelor nave până în 2028.

Finlanda, care are cea mai lungă graniță terestră cu Rusia dintre toate țările UE, își consolidează apărarea în contextul tensiunilor cu Moscova. Achiziția navelor spărgătoare de gheață face parte din această strategie.

Recomandări Premiul Nobel pentru Pace a fost atribuit Mariei Corina Machado din Venezuela: „A refuzat să tacă și să dea înapoi în ciuda pericolului”

Discuții despre Premiul Nobel pentru Pace

În cadrul întâlnirii, s-a discutat și despre posibilitatea ca Trump să câștige Premiul Nobel pentru Pace. Președintele american a menționat realizările sale în domeniul păcii: „Am făcut șapte înțelegeri și acum sunt opt. Am rezolvat războaiele, unul pe 31 de ani, unul pe 34 de ani, unul pe 35 de ani, unul pe 10 ani”.

Stubb a comentat și el pe acest subiect, subliniind importanța rezolvării conflictelor din Orientul Mijlociu și dintre Rusia și Ucraina pentru șansele lui Trump la premiu.

Implicațiile pentru NATO

Declarațiile lui Trump ridică întrebări serioase despre viitorul NATO și relațiile dintre aliați. Criticile aduse Spaniei și sugestia de excludere a acesteia din alianță pot avea consecințe diplomatice semnificative.

În timp ce Trump insistă pe creșterea contribuțiilor financiare ale aliaților, unele țări, precum Spania, se opun acestor cereri. Această divergență de opinii ar putea afecta coeziunea alianței pe termen lung.

Președintele SUA, Donald Trump, amenință Spania cu tarife vamale din cauza lipsei de cheltuieli pentru apărare din partea NATO. El critică faptul că Spania ar fi singura țară care nu dorește să plătească suma completă și ia în calcul negocieri comerciale pentru a crește plățile.

Statele membre ale NATO, care se reunesc începând de marți, 24 iunie, într-un summit la Haga, și-au dat duminică acordul asupra creșterii treptate a cheltuielilor legate de apărare până la 5% din PIB până în 2035, după ce Spania, care a respins această propunere formulată de secretarul general, Mark Rutte, a obținut o excepție.

Spania renunță la avioanele de luptă americane F-35, în contextul tensiunilor crescânde cu Washingtonul. Potrivit Financial Times, Madridul a optat pentru achiziționarea de aeronave militare europene, semnalând o adâncire a divergențelor cu administrația Trump în materie de apărare și politică externă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE