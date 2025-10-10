Nominalizări şi autopromovare

Comitetul Nobel norvegian se concentrează de obicei pe durabilitatea păcii şi promovarea fraternităţii internaţionale. Reputaţia lui Trump şi atitudinea sa faţă de instituţiile multilaterale ar putea fi în defavoarea sa.

Trump a fost nominalizat de mai multe ori începând din 2018, atât de persoane din SUA, cât şi de politicieni străini. Recent, el a declarat la ONU: „Toată lumea spune că ar trebui să primesc Premiul Nobel pentru Pace”.

Fostul preşedinte susţine că „merită” premiul pentru că a „pus capăt la şapte războaie”. El a sugerat şi posibilitatea de a rezolva conflictul din Gaza.

Obstacole în calea premiului

Experţii Nobel subliniază că membrii comitetului preferă eforturile susţinute şi multilaterale în favoarea păcii. Theo Zenou, istoric, afirmă că realizările lui Trump nu s-au dovedit încă durabile.

Poziţia lui Trump faţă de schimbările climatice este în dezacord cu priorităţile comitetului Nobel. Asle Sveen, istoric al premiului, consideră că fostul preşedinte „nu are nicio şansă să obţină Premiul pentru Pace”.

Nina Graeger, directoarea Institutului de Cercetare pentru Pace din Oslo, subliniază: „Nu este exact ceea ce ne vine în minte când ne gândim la un preşedinte paşnic sau la cineva care este cu adevărat interesat de promovarea păcii”.

Cătălin Drulă, deputat USR: „PSD-ul pune frână reformelor, asta se întâmplă în această coaliție. E un joc dublu"
Recomandări
Cătălin Drulă, deputat USR: „PSD-ul pune frână reformelor, asta se întâmplă în această coaliție. E un joc dublu"

„Deși perspectivele sunt reduse, acordarea premiului lui Donald Trump nu este complet exclusă”, spun observatorii.

Lobby contraproductiv

Trump şi-a folosit în repetate rânduri platforma de preşedinte pentru a susţine că ar trebui să câştige premiul. Însă acest lobby este probabil contraproductiv.

Asle Toje, vicepreşedintele Comitetului Nobel norvegian, afirmă: „Aceste tipuri de campanii de influenţare au un efect mai degrabă negativ decât pozitiv. Pentru că discutăm despre asta în comitet. Unii candidaţi fac presiuni foarte puternice şi nouă nu ne place acest lucru”.

Alternative posibile

Comitetul Nobel ar putea prefera să evidenţieze o organizaţie umanitară sau instituţii ale ONU. Printre opţiuni se numără UNHCR, UNICEF, Crucea Roşie sau Medici fără Frontiere.

De asemenea, ar putea fi luaţi în considerare jurnaliştii sau mediatorii locali care negociază încetarea focului în conflicte.

Donald Trump consideră că Statele Unite ar fi „insultate” dacă el nu ar primi Premiul Nobel pentru Pace. Aceasta este doar una dintre multele declarații prin care președintele american cere insistent acest „trofeu” – o idee apărută în primul său mandat la Casa Albă și devenită o obsesie în cel de-al doilea mandat, care a început pe 20 ianuarie 2025.

Ucraina îl va nominaliza pe Donald Trump la Premiul Nobel pentru Pace dacă președintele american va trimite rachete Tomahawk şi va ajuta la negocierea unui armistiţiu cu Rusia, a declarat joi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Cu doar câteva ore înainte de anunțarea Premiului Nobel pentru Pace din acest an, politicienii norvegieni se pregăteau pentru posibile repercusiuni asupra relațiilor dintre Statele Unite și Norvegia, în cazul în care distincția nu îi va fi acordată lui Donald Trump.

