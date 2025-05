Trump se laudă cu un „cadou gratuit” din Qatar

Donald Trump a postat, mândru, pe Truth Social că Departamentul Apărării ar putea primi cadou un avion Boeing 747-8 de la familia regală din Qatar. Prețul? Aproximativ 400 de milioane de dolari. Dar Trump susține că totul vine „gratuit” și într-un mod „foarte transparent”.

„Faptul că Departamentul Apărării primește CADOU, GRATUIT, un avion 747 pentru a înlocui temporar Air Force One, vechi de 40 de ani, într-o tranzacție foarte publică și transparentă, îi deranjează atât de mult pe democrații escroci încât insistă să plătim CÂT MAI MULTE DOLARI pentru avion. Oricine poate face asta! Democrații sunt niște ratați de talie mondială!!! MAGA”, a scris Trump.

Democrații acuză: „Nu e doar mită, e mită cu extra spațiu la picioare”

Cadoul a stârnit imediat furia democraților.

Nothing says 'America First' like Air Force One, brought to you by Qatar. Its not just bribery, its premium foreign influence with extra legroom. pic.twitter.com/oBqgHbikHf — Chuck Schumer (@SenSchumer) May 11, 2025

Recomandări Omisiuni și inexactități în declarațiile de avere ale unei angajate APIA și ale soțului ei, un lider local AUR. Politicianul a trecut greșit de 13 ori prenumele nevestei sale

„Nimic nu spune America First mai clar decât un Air Force One adus de Qatar. Nu e doar mită, e influență străină premium, cu extra loc pentru picioare”, a scris liderul Senatului, Chuck Schumer, pe X, ironizând întreaga situație.

Organizațiile pentru etică guvernamentală sunt și ele în alertă.

„Pare că o țară străină, cu care președintele are legături personale, îi oferă un cadou de 400 de milioane de dolari chiar înainte de o întâlnire oficială. Sună a problemă constituțională serioasă”, a spus Jordan Libowitz, de la Citizens for Responsibility and Ethics din Washington, scrie Reuters.

Qatar nu a confirmat (încă) oficial donația

ABC News scrie că atât Casa Albă, cât și Departamentul Justiției au analizat legalitatea gestului și au concluzionat că este constituțional ca avionul să fie acceptat de Departamentul Apărării și apoi donat bibliotecii prezidențiale a lui Trump.

„Transferul este încă în discuție, nicio decizie nu a fost luată”, a declarat Ali Al-Ansari, purtător de cuvânt pentru guvernul qatarez, potrivit sursei citate.

Planul ar fi ca avionul să servească temporar drept Air Force One, iar apoi să ajungă piesă centrală în biblioteca prezidențială a lui Donald Trump. Nu e clar dacă va fi expus, folosit pentru vizite VIP sau pur și simplu parcat ca simbol al fastului.

Recomandări Misterioasa clădire construită de SRI, pe malul Lacului Străulești din Capitală, cu muncitori asiatici. „E o construcție specială. Uitați-vă ce gard mare e aici!”

În februarie, Trump a vizitat avionul qatarez, aflat pe aeroportul din Palm Beach, lângă Mar-a-Lago. Oficial, doar „pentru a înțelege mai bine cum sunt configurate noile Air Force One”. Deși Trump urmează să viziteze Qatar săptămâna aceasta, cadoul nu va fi oficializat atunci.

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri România Incendiu puternic într-un cartier din Brașov. Oamenii sunt sfătuiți să își închidă ferestrele din cauza fumului

Urmărește-ne pe Google News