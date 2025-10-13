Aymen Odeh, un arab israelian membru al alianței Hadash, și Ofer Cassif, un politician de extremă stânga, au fost cei doi parlamentari care l-au întrerupt pe Donald Trump. Odeh a ridicat o pancartă pe care scria „Recunoașteți Palestina” înainte de a fi scos din sală.

Într-o postare pe rețelele sociale, Odeh a explicat: „Există două popoare aici, și niciunul nu pleacă nicăieri”. Cassif a acuzat guvernul israelian de ocupație și apartheid împotriva palestinienilor.

Premierul Netanyahu a respins recunoașterea unui stat palestinian, deși a semnat planul de pace în 20 de puncte al lui Trump care ar duce la o Palestină suverană. Trump nu s-a alăturat majorității comunității internaționale în recunoașterea actuală a Statului Palestina.

Protestul a avut loc în timp ce Trump marca întoarcerea în Israel a ultimilor ostatici în viață ținuți de Hamas după răpirea din 7 octombrie 2023. Aceasta a marcat o etapă importantă în prima fază a unui acord de încetare a luptelor din Gaza, conform The Hill.

Discursul lui Trump a fost întrerupt, dar a continuat după îndepărtarea din sală a celor doi protestatari. Incidentul subliniază tensiunile persistente legate de conflictul israeliano-palestinian, chiar și în timpul unor momente diplomatice importante.

